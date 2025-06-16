УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6967 відвідувачів онлайн
Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів
533 8

У ЄС обговорюють поступову відмову від російських енергоресурсів

ЄС може відмовитися від російських енергоресурсів

У Раді ЄС з питань енергетики обговорюють поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які продовжують купувати країни-члени.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив заступник головного речника Стефан де Кеерсмакер.

Він нагадав, що 16 червня у Люксембурзі проходить засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

"Обговорення будуть стосуватися планів ЄС щодо поступової відмови від російських енергоресурсів, енергетичної безпеки і програми щодо ядерної енергетики, схваленої Єврокомісією", - зазначив він.

Читайте: Миру сприятиме лише санкційний удар в найболючіше місце Путіна - енергетику, - Сибіга

Автор: 

росія (67862) енергетика (2696) Євросоюз (14167)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не затягніть з обговоренням, а то вам прийдеться вступати до нас а не навпаки.
показати весь коментар
16.06.2025 13:57 Відповісти
І при яких умовах це може відбутись?
показати весь коментар
16.06.2025 14:00 Відповісти
Йшов четвертий рік війни...
показати весь коментар
16.06.2025 13:58 Відповісти
З часу московської війни, проти Ічкерії та по сьогодення, убивства московітами в Україні, часу було в ЄС вдосталь щоб дійти до простого і очевидного рішення!
показати весь коментар
16.06.2025 14:02 Відповісти
Балачки
показати весь коментар
16.06.2025 14:03 Відповісти
А там або ішак, або падишах...
показати весь коментар
16.06.2025 14:03 Відповісти
Хм.. Быстро, однако.
показати весь коментар
16.06.2025 14:12 Відповісти
Там не как у нас. Там люди работают. Одни пишут планы, другие их обсуждают. Третьи блокируют. Потом первые пишут новые. Вторые обсуждают.
показати весь коментар
16.06.2025 14:19 Відповісти
 
 