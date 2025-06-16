У ЄС обговорюють поступову відмову від російських енергоресурсів
У Раді ЄС з питань енергетики обговорюють поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які продовжують купувати країни-члени.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив заступник головного речника Стефан де Кеерсмакер.
Він нагадав, що 16 червня у Люксембурзі проходить засідання Ради ЄС з енергетичних питань.
"Обговорення будуть стосуватися планів ЄС щодо поступової відмови від російських енергоресурсів, енергетичної безпеки і програми щодо ядерної енергетики, схваленої Єврокомісією", - зазначив він.
