Миру сприятиме лише санкційний удар в найболючіше місце Путіна - енергетику, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти енергетики Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.

"Вчорашня варварська атака на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергоінфраструктури.

Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу. Це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивність щодо мирних зусиль США. Насправді ж він демонструє повну зневагу до них, посилюючи терор проти України", - наголосив Сибіга.

За словами міністра, у відповідь на російські атаки на українську енергетику стратегія партнерів має полягати в тому, щоб завдати нищівного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

"Встановлення верхньої межі ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження щодо "тіньового флоту" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна в найболючіше місце - ось що сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", - підсумував він.

Нагадаємо, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. Завдано ударів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження.

