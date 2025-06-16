УКР
Миру сприятиме лише санкційний удар в найболючіше місце Путіна - енергетику, - Сибіга

Сибіга закликав партнерів запровадити санкції проти енергетики РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти енергетики Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.

"Вчорашня варварська атака на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергоінфраструктури.

Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу. Це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивність щодо мирних зусиль США. Насправді ж він демонструє повну зневагу до них, посилюючи терор проти України", - наголосив Сибіга.

За словами міністра, у відповідь на російські атаки на українську енергетику стратегія партнерів має полягати в тому, щоб завдати нищівного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

Читайте: Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року

"Встановлення верхньої межі ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження щодо "тіньового флоту" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна в найболючіше місце - ось що сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", - підсумував він.

Нагадаємо, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. Завдано ударів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження.

Читайте: Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук

Кременчук (327) обстріл (30965) енергетика (2696) Сибіга Андрій (656) Полтавська область (1232) Кременчуцький район (50)
Топ коментарі
+4
Удар в бОшку зупинить путлєра
показати весь коментар
16.06.2025 11:24 Відповісти
+3
Ізраіль іранцям ці санкції впроваджує ракетами.....бо інші виявилися повною емітацією, тому що не придушили рашистів які лізуть допомогти будь кому хто розв'язуватиме тероризм.
показати весь коментар
16.06.2025 11:24 Відповісти
+2
Ось це найефективніший хід...
показати весь коментар
16.06.2025 11:36 Відповісти
"удар в найболючіше місце Путіна - Кабаєву"...
показати весь коментар
16.06.2025 11:22 Відповісти
За неї він на нас точно ядерку кине...
показати весь коментар
16.06.2025 11:25 Відповісти
Ну тоді в шось менш болюче, наприклад в Онвамнєдімонʼа
показати весь коментар
16.06.2025 11:26 Відповісти
Ага, зробимо роботу за путлєра, бо соратники дімона по тюрмах паряться за необережність в роки його правління, а з дімоном він не знає, що робить. От ми йому і допоможемо...
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
Які такі "соратнікі дімона" паряться по тюрмах? Ви нічого не плутаєте?
показати весь коментар
16.06.2025 11:39 Відповісти
Це люди, які не хотіли, щоб пуйло шло на третій строк президенства. Там же була боротьба "бульдогів під килимом", яку на загал не виставляли, тому мало хто знає про це. А дімона пуйло зараз тримає як шавку, що гавкає на кого скажуть і ніхрена в рашці не вирішує...
показати весь коментар
16.06.2025 11:46 Відповісти
Жириновський -2
показати весь коментар
16.06.2025 11:48 Відповісти
Точно. Як же хочеться, щоб вони там одне одному горлянки перегризли!
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
рашка є сировинним придатком світу, хто буде добровільно, санкціями, позбавляти себе дешевих ресурсів? Одних закликів це зробити мало, треба створити відповідну мотивацію.
показати весь коментар
16.06.2025 11:29 Відповісти
Може хтось мені пояснить, як найжорсткіші санкції заходу вплинуть на можливості росії возити нафту до Китаю і Індії? Чи може на тих шляхах десь стоять європейські блок-пости, котрі не пропускатимуть санкціоновану нафту?
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
Всі ці санкції до самої дупи...
показати весь коментар
16.06.2025 11:37 Відповісти
Та і "міномьотчика" не помішало б....
показати весь коментар
16.06.2025 12:07 Відповісти
Сибіга в своєму світі.
показати весь коментар
16.06.2025 11:45 Відповісти
Ага, зараз коли поряд із Персидським заливом війна, хтось введе енергетичні санкції - коли 3 роки ніхто не вводив поки ії не було.
Зебілізм головного мозку у укровлади прогресує.
показати весь коментар
16.06.2025 11:47 Відповісти
Вже набридла ця платівка про санкції, удари, осудження і так далі. Давно пора говорити про введення військ.
показати весь коментар
16.06.2025 11:54 Відповісти
Ага, в енергетику... А ми що робимо? А нас попросили туди не стріляти... А хто попросив? Та ті кого ми просимо вдарити по енергетиці... Пздц...
показати весь коментар
16.06.2025 12:05 Відповісти
Правду каже Сегіба, але чомусь з 2019 року його шеф - Боневтік робив протилежне і приніс дуже велику шкоду Україні.
показати весь коментар
16.06.2025 12:06 Відповісти
То якого бея пан сибіга тут сидить?Мотнись по закордонам,в Америку з'їздь,домовся за санкції.
Ні,воно на цензорі нам розказує,як путіна спинить...
показати весь коментар
16.06.2025 12:32 Відповісти
Война в Иране подбросила цену не нефть до 80 дол за баррель. Крепко они по кацапам эти цены ударили! Там усе попадали от такого удара. Встать не могут. Бабло само заходит и стоя, и ползком, и просто водопадом. Идиоты.
показати весь коментар
16.06.2025 13:00 Відповісти
 
 