УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8105 відвідувачів онлайн
Новини Удар росіян по Полтавщині
5 299 74

Світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук

Кременчук після обстрілу

Міністерство закордонних справ України після російської атаки на Кременчук Полтавської області закликало світ запровадити найжорсткіші санкції проти РФ і посилити обороноспроможність України.

Про це він повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис МЗС у соцмережі Х.

Як зауважили у зовнішньополітичному відомстві, цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Читайте: Знищено 8 із 11 ракет та 111 зі 183 дронів, основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. Завдано ударів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження.

Автор: 

Кременчук (327) МЗС (4281) Полтавська область (1230) Кременчуцький район (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Світу зараз за Іран більше болить, ніж за Україну ! А по великому рахунку їм пох. !
показати весь коментар
15.06.2025 12:55 Відповісти
+11
🐷💩😄🐷💩😄🐷💩😄 з посиланням на допис МЗС у http://x.com/MFA_Ukraine/status/1934165182055424453 соцмережі Х. Джерело:https://censor.net/ua/n3558003.....
Оце потужно!!! Висрались у віртуальному просторі, замість реальної роботи з коахнами і їх громадськостю і політотою... 🤬😡
Ну добре, давайте я десь у ФБ опублікую заклик до світу заборонити голубам какати а котам сцяти а ракетам заборонити взриватись! Потужна робота????
показати весь коментар
15.06.2025 13:00 Відповісти
+10
Та їм все одно.Поки по них не вдарять.Такі на жаль всі люди.А потім почнуть рухатись.Можливо....
показати весь коментар
15.06.2025 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та їм все одно.Поки по них не вдарять.Такі на жаль всі люди.А потім почнуть рухатись.Можливо....
показати весь коментар
15.06.2025 12:50 Відповісти
Трамп з венсом і Рубіо, вчергове щось проплямкає, на кшалт - «помилка»… А потім, ще і про якісь «два тижні»??
показати весь коментар
15.06.2025 13:55 Відповісти
Зараз запровадять, почекай трохи
ЄС купив у росії скрапленого газу на 33 млрд євро з початку війни
показати весь коментар
15.06.2025 12:53 Відповісти
Москальня , будете горіти в пеклі разом зі своїм кремлівським вибл@дком і його виводком ,
так як таким чортам , як він
Забороняється розмножуватися на землі 😡

показати весь коментар
15.06.2025 12:53 Відповісти
Світу зараз за Іран більше болить, ніж за Україну ! А по великому рахунку їм пох. !
показати весь коментар
15.06.2025 12:55 Відповісти
шо ***** то *****
показати весь коментар
15.06.2025 13:50 Відповісти
О так. Цахал оно приклад подає!! Лише три дні Санкцій а їхній "мзс" вже розмовляє про відмову від ядерного заряду 😄😘☝️
показати весь коментар
15.06.2025 12:56 Відповісти
Паліть кацапам НПЗ, це найкраща відповідь по кацапії.
показати весь коментар
15.06.2025 12:57 Відповісти
До сраки ті санкції, навіть створення ядерної зброї не зупинить атаки дронами та ракетами. Лише атаки направлені на знищення ***** та руснявої "еліти" можуть на щось вплинути. Приклад - атаки ізраїлю по ірану, ті майже одразу обісралися.

Але ядерну зброю все одно треба створити.
показати весь коментар
15.06.2025 12:57 Відповісти
Іран вже не хоче створювати ядерну зброю
показати весь коментар
15.06.2025 13:44 Відповісти
Або хоче, просто треба виграти трошки часу. Нічого апокаліптичного обстріли ізраїлю не зробили, тож іран цілком може продовжити роботи.
показати весь коментар
15.06.2025 13:48 Відповісти
Кацапи показали як вони сильно хочуть миру - путлєр мене так добре поздоровив - він хороший хлопець! - Трамп
показати весь коментар
15.06.2025 12:58 Відповісти
А припинити транзит кацапської нафти не пробували?
показати весь коментар
15.06.2025 12:58 Відповісти
Іран що ще не пояснив нашому МЗС що таке санкції і яка їх ефективність ? Ракети всіх типів летіли по Ізраїлю. З Ірану. З підсанкційними запчастинами. Ось ефект від ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА ! Та Ізраїль не чекав світових санкцій. Він застосував свої особисті санкції і досить ефективно. Демократичний світ поділився на лві частини. Одна частина воює за своє існування, а інша, набагато більша, робить вигляд стурбованності, і трясеться по ночам ... під ліжком. Від страху на реакцію від своїх санкцій. Боягузи і Сміливці не можуть жити поруч !
показати весь коментар
15.06.2025 12:59 Відповісти
Але не все так просто.
Остання, сьогоднішня заява Гросі
«❗️ Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі заявив, що за інформацією, що є у розпорядженні Міжнародного агентства з атомної енергії, на об'єкті зі збагачення палива у Фордо, а також на важководному реакторі, що будується в Хандабі, пошкоджень не виявлено.

Підземні споруди надійно захищені.»

Отак. Тобто Ізраіль не спромігся це лайно зруйнувати, нажаль.
Саме тому айятола хоче заключити, як він каже, договір з США. Насправді врятувати ядерний арсенал і потягнути час до його остаточного перетвопення в ядерну зброю.
показати весь коментар
15.06.2025 13:12 Відповісти
Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС
Ви коли скликали позачергові сесії ООН, щоб без перестанку довбити мізки, нагадувати, не давати забувати і тримати всіт в онлайн стані з терен України?
показати весь коментар
15.06.2025 12:59 Відповісти
За грабунком країни ніколи і НАТО скликати.
показати весь коментар
15.06.2025 13:13 Відповісти
Повинна терміново скликати РБ ООН, щодо заборони будівництва доріг в Україні, і фінансування тєлємарафонів.
показати весь коментар
15.06.2025 13:00 Відповісти
🐷💩😄🐷💩😄🐷💩😄 з посиланням на допис МЗС у http://x.com/MFA_Ukraine/status/1934165182055424453 соцмережі Х. Джерело:https://censor.net/ua/n3558003.....
Оце потужно!!! Висрались у віртуальному просторі, замість реальної роботи з коахнами і їх громадськостю і політотою... 🤬😡
Ну добре, давайте я десь у ФБ опублікую заклик до світу заборонити голубам какати а котам сцяти а ракетам заборонити взриватись! Потужна робота????
показати весь коментар
15.06.2025 13:00 Відповісти
***** пох.. не всі "санкції"
показати весь коментар
15.06.2025 13:02 Відповісти
Головний стерх вимагає кривавих результатів та террору!
Ну вони звичайно полюють на військові об'єкти, бо ждунів телеграмних багато
показати весь коментар
15.06.2025 13:19 Відповісти
А по чому? Аж цікаво стало.
показати весь коментар
15.06.2025 13:20 Відповісти
Чи не пора зійти з дистанції банкротам-обіцяльникам?
Війні не видно кінця,а зійшли на олімп через обіцянки швидко її закінчити.
показати весь коментар
15.06.2025 13:09 Відповісти
Як воно, без ядерної зброї?
показати весь коментар
15.06.2025 13:21 Відповісти
Нам ядерна бомба нічим не зарадить.Бо у раши їх в сотні раз більше.
показати весь коментар
15.06.2025 13:32 Відповісти
сірьоня радить здаватися?
показати весь коментар
15.06.2025 13:39 Відповісти
В чому реально тобі допоможе ця бомба?
показати весь коментар
15.06.2025 14:15 Відповісти
В тому що жодна ядерна країна ще ніколи не воювала повномасштабно з іншою ядерною і тим більше не наважувалась її захопити чи знищити
показати весь коментар
15.06.2025 15:07 Відповісти
Війна вже йде,чим бомба зараз допоможе?
показати весь коментар
15.06.2025 15:53 Відповісти
Твоє Ниття таке солоденьке, таке безнадійне
показати весь коментар
15.06.2025 13:42 Відповісти
А нам і не треба мати паритет з кацапами, головне щоб нашої ЯЗ вистачило ініціювати mutual assured destruction світу.
показати весь коментар
15.06.2025 13:45 Відповісти
Ок. У РФ є ядерна зброя.

Нас це зупинило?
показати весь коментар
15.06.2025 13:47 Відповісти
Зупинило що зробити? Ми оточили чи захопили мацкву? Ми не змогли створити загрозу існування рабсії, тому яз вони поки що не використовують.
показати весь коментар
15.06.2025 13:49 Відповісти
Спротив зупинило? Ми здалися?

Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?

Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах. З нашим дебілізмом, продажністю та раздолбайством може потім кацапам і воювати не прийшлось би - була б радіактивна пустеля замість України.
показати весь коментар
15.06.2025 13:56 Відповісти
>Спротив зупинило? Ми здалися?
Ще ні, але враховуючи різницю в мобілізаційному ресурсі, через певний час русня прорве фронт.

>Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?
Тому, що наявність ЯЗ гарантує mutual assured destruction, тому ядерні країни воюють або дуже обмежено (див. індія та пакистан), або через проксі (див. холодна війна). Сам захід давив би на русню та постачав нам зброю ешелонами, аби лише не дійшло до використання ЯЗ, бо інакше буде ядерний апокаліпсис для всіх, не лише для нас чи русні.

>Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах.
Чомусь не почали, хоча ядерних об'єктів дофіга.
показати весь коментар
15.06.2025 14:05 Відповісти
Ну і як воно Індії з Пакістаном завадило?

Забудьте вже про чарівні палички.

Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
показати весь коментар
15.06.2025 14:13 Відповісти
>Ну і як воно Індії з Пакістаном завадило?
Замість повномасштабної війни з мільйонами жертв та біженців вони лише трошки постріляли одне в одного. Якби ми мали ЯЗ - було би те саме.

>Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
>І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
ліл, русня відправить 10-15 мільйонів рил і все, цього вистачить щоб знищити нас. Якщо буде ядерна зброя - це створить ситуацію, при якій знищення України == використання нами ЯЗ == глобальна ядерна катастрофа з мільйонами жертв у ядерних країн. Це означає, що весь ядерний клуб буде тиснути на русню, щоб зупинити їх. А зараз всім пофіг, якщо Україну захоплять, а всіх українців виріжуть, вони просто будуть купляти наші ресурси у русні, і все. У світу немає стратегічної потреби у стримуванні русні від захоплення України та геноциду українців, ЯЗ це змінить.
показати весь коментар
15.06.2025 14:18 Відповісти
Гірше за дебіла з ядерною зброєю - два дебіла з ядерною зброєю.

Скажімо так, за 30 років Українська держава та її влада не дуже демонструвалаєи свідомість та розумність.

Тому мавпа з гранатою - не краща гарантія.
показати весь коментар
15.06.2025 14:54 Відповісти
В США теж дебіл-президент, і що? Мені головне підвищити для світу критичність України, ЯЗ для цього ідеально підходить.
показати весь коментар
15.06.2025 15:04 Відповісти
Не підходить. Проблема не у зброї, а у людях.
показати весь коментар
15.06.2025 15:12 Відповісти
Які б не були люди, проблема в тім, що світу пофіг на те, що буде з Україною та українцями.
показати весь коментар
15.06.2025 15:21 Відповісти
А з ЯЗ вони б вважали Україну загрозою.
показати весь коментар
15.06.2025 15:29 Відповісти
Хай вважають, головне змінити нашу долю.
показати весь коментар
15.06.2025 15:36 Відповісти
То запишися у ЗСУ.
показати весь коментар
15.06.2025 15:41 Відповісти
Що це дасть в стратегічному плані?
показати весь коментар
15.06.2025 15:43 Відповісти
Подивися на Іран.
показати весь коментар
15.06.2025 15:59 Відповісти
"Що це дасть в стратегічному плані?" - пряма відповідь буде?
показати весь коментар
15.06.2025 16:04 Відповісти
5-6 хвиль бомбардувань та роки санкцій - це досить пряма відповідь.
показати весь коментар
15.06.2025 16:11 Відповісти
Я у вас запитав, що в стратегічному плані дасть мій запис до ЗСУ, ви відповіли - "5-6 хвиль бомбардувань та роки санкцій - це досить пряма відповідь.". What?

русня здійснила значно більше "хвиль бомбардувань", замість санкцій - знищена війною економіка. Фактично, нанесена шкода значно більша за ту, яку б ми отримали внаслідок ___можливих___ санкцій. Це ще не факт, що їх ввели б, бо Договір про нерозповсюдження ядерної зброї дає можливість з нього вийти, якщо є серйозні причини, а у нас такі причини були й до повномасштабної війни.
показати весь коментар
15.06.2025 16:19 Відповісти
Як вважаєш, за який цінник Яник у 2010 чи ЗЄ у 2019 злив би ЯЗ (або її боєздатність) кацапам?
показати весь коментар
15.06.2025 15:14 Відповісти
Світ тампону жопу вилизує. Не відволікайте його.
показати весь коментар
15.06.2025 13:26 Відповісти
Кончені імбецили. Заїло одну й ту ж платівку - рівень усієї зеленої зовнішньої політики.
показати весь коментар
15.06.2025 13:26 Відповісти
Да мир ничего никому не должен, каждый сидит за своим забором и хорошо живёт только тот, у кого дубина больше. Каждый что-то делает или не делает только потому, что у него на это есть ресурс и воля.
показати весь коментар
15.06.2025 13:35 Відповісти
Хто такий Світ?
показати весь коментар
15.06.2025 13:40 Відповісти
Мабуть Буркіна-Фасо і Гвінея-Бісау.

Пам'ятаєте, скілько такого "світу" на так званий "саміт миру" приїжджало до Лозанни?

І з якою помпою той саміт був представлений в Україні?
показати весь коментар
15.06.2025 15:22 Відповісти
"Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС".
В т.ч. і на зе, за участь у торгівлі з рф нафтою-нафтопровід дружба,від якого мільярди йдуть на шахеди,калібрі,іскандери,які сіють горе і руїни в Україні.
показати весь коментар
15.06.2025 13:40 Відповісти
мзс співчуваю , усвідомлення безсилля і марноти вашого буття супроводжує кожного з вас щохвилини .... тож приходиться як папугам повторювати одне й те саме ...
ну у кожного принаймні є вибір звільнитися і вступити до лав 3 ОШБ ЗСУ користі від вас там буде більше
показати весь коментар
15.06.2025 13:41 Відповісти
Точно має?

От Бразилії чи Бангладешу дуже цікаво, що у нас тут відбувається.
Також, як нам була цікава війна Індії і Пакістану.
показати весь коментар
15.06.2025 13:44 Відповісти
"Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС".
А як потужний Глобальний самміт миру ,який відбувся рівно рік тому,в Швейцарії,ще хтось памятає?

показати весь коментар
15.06.2025 13:58 Відповісти
Головне, що хранитель скребок виліз у перший ряд
показати весь коментар
15.06.2025 16:05 Відповісти
А чому до досі не знищуються раззійські нпз? Хтось на свою користь договорняки наарахамів?
показати весь коментар
15.06.2025 14:08 Відповісти
Ця війна б'є всі рекорди абсурдності. У Великобританії під час 2-ї світової продовольство розподілялось по картках, але країна виробляла всі види озброєнь від гармат до підводних човнів. В Україні полиці кожного мінімаркету ломлятья від 1000 сортів алкоголю, на кожному куті кафе з круасанами, а жодна ракета до москви ще не долетіла (піротехнічне шоу не рахується) і навіть не проектується (Сапсан не достає). На потоці виробляються лише заяви до міжнародної спільноти.
показати весь коментар
15.06.2025 14:14 Відповісти
Тут би треба почухати потилицю і почати слухати людей, хай би й клятих конспірологів, що хоч якось здатні пояснити цей сферичний абсурд у вакуумі.
показати весь коментар
15.06.2025 14:20 Відповісти
Чому дивуватись ,це ж ми за 30 з гаком років таку державу побудували ,де поділили людей на багатих , які відкупились і яким війна ***** і на бідних,яких бусифікують і відправляють в якості гарматного м'яса на війну ,от тепер і порадіймо.
показати весь коментар
15.06.2025 17:26 Відповісти
Глас страждучого в пустелі.
показати весь коментар
15.06.2025 14:34 Відповісти
*******!
показати весь коментар
15.06.2025 14:41 Відповісти
Харе нити. Балістику давайте вже кльопайте. Найкраща ППО - це палаюча Москва.
показати весь коментар
15.06.2025 16:05 Відповісти
Так кацапи у відповідь по Києву вдарять півсотнею ракет ,які хрін хто зіб'є.
показати весь коментар
15.06.2025 17:21 Відповісти
Якби могли, то вже б влупили. В них ракет дохера, але запустити одночасно дохера не можуть.
показати весь коментар
15.06.2025 23:54 Відповісти
Так ми вдарили по кацапських НПЗ ,а кацапи вдарили по наших НПЗ .
показати весь коментар
15.06.2025 17:20 Відповісти
так уже трамп зовет х у йла чемоданного в помощники против ирана, уже никто ничего вводить не будет.
показати весь коментар
15.06.2025 21:32 Відповісти
 
 