Світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук
Міністерство закордонних справ України після російської атаки на Кременчук Полтавської області закликало світ запровадити найжорсткіші санкції проти РФ і посилити обороноспроможність України.
Про це він повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис МЗС у соцмережі Х.
Як зауважили у зовнішньополітичному відомстві, цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.
Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. Завдано ударів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження.
ЄС купив у росії скрапленого газу на 33 млрд євро з початку війни
так як таким чортам , як він
Забороняється розмножуватися на землі 😡
Але ядерну зброю все одно треба створити.
Остання, сьогоднішня заява Гросі
«❗️ Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі заявив, що за інформацією, що є у розпорядженні Міжнародного агентства з атомної енергії, на об'єкті зі збагачення палива у Фордо, а також на важководному реакторі, що будується в Хандабі, пошкоджень не виявлено.
Підземні споруди надійно захищені.»
Отак. Тобто Ізраіль не спромігся це лайно зруйнувати, нажаль.
Саме тому айятола хоче заключити, як він каже, договір з США. Насправді врятувати ядерний арсенал і потягнути час до його остаточного перетвопення в ядерну зброю.
Ви коли скликали позачергові сесії ООН, щоб без перестанку довбити мізки, нагадувати, не давати забувати і тримати всіт в онлайн стані з терен України?
Оце потужно!!! Висрались у віртуальному просторі, замість реальної роботи з коахнами і їх громадськостю і політотою... 🤬😡
Ну добре, давайте я десь у ФБ опублікую заклик до світу заборонити голубам какати а котам сцяти а ракетам заборонити взриватись! Потужна робота????
Ну вони звичайно полюють на військові об'єкти, бо ждунів телеграмних багато
Війні не видно кінця,а зійшли на олімп через обіцянки швидко її закінчити.
Нас це зупинило?
Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?
Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах. З нашим дебілізмом, продажністю та раздолбайством може потім кацапам і воювати не прийшлось би - була б радіактивна пустеля замість України.
Ще ні, але враховуючи різницю в мобілізаційному ресурсі, через певний час русня прорве фронт.
>Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?
Тому, що наявність ЯЗ гарантує mutual assured destruction, тому ядерні країни воюють або дуже обмежено (див. індія та пакистан), або через проксі (див. холодна війна). Сам захід давив би на русню та постачав нам зброю ешелонами, аби лише не дійшло до використання ЯЗ, бо інакше буде ядерний апокаліпсис для всіх, не лише для нас чи русні.
>Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах.
Чомусь не почали, хоча ядерних об'єктів дофіга.
Забудьте вже про чарівні палички.
Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
Замість повномасштабної війни з мільйонами жертв та біженців вони лише трошки постріляли одне в одного. Якби ми мали ЯЗ - було би те саме.
>Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
>І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
ліл, русня відправить 10-15 мільйонів рил і все, цього вистачить щоб знищити нас. Якщо буде ядерна зброя - це створить ситуацію, при якій знищення України == використання нами ЯЗ == глобальна ядерна катастрофа з мільйонами жертв у ядерних країн. Це означає, що весь ядерний клуб буде тиснути на русню, щоб зупинити їх. А зараз всім пофіг, якщо Україну захоплять, а всіх українців виріжуть, вони просто будуть купляти наші ресурси у русні, і все. У світу немає стратегічної потреби у стримуванні русні від захоплення України та геноциду українців, ЯЗ це змінить.
Скажімо так, за 30 років Українська держава та її влада не дуже демонструвалаєи свідомість та розумність.
Тому мавпа з гранатою - не краща гарантія.
русня здійснила значно більше "хвиль бомбардувань", замість санкцій - знищена війною економіка. Фактично, нанесена шкода значно більша за ту, яку б ми отримали внаслідок ___можливих___ санкцій. Це ще не факт, що їх ввели б, бо Договір про нерозповсюдження ядерної зброї дає можливість з нього вийти, якщо є серйозні причини, а у нас такі причини були й до повномасштабної війни.
Пам'ятаєте, скілько такого "світу" на так званий "саміт миру" приїжджало до Лозанни?
І з якою помпою той саміт був представлений в Україні?
В т.ч. і на зе, за участь у торгівлі з рф нафтою-нафтопровід дружба,від якого мільярди йдуть на шахеди,калібрі,іскандери,які сіють горе і руїни в Україні.
ну у кожного принаймні є вибір звільнитися і вступити до лав 3 ОШБ ЗСУ користі від вас там буде більше
От Бразилії чи Бангладешу дуже цікаво, що у нас тут відбувається.
Також, як нам була цікава війна Індії і Пакістану.
А як потужний Глобальний самміт миру ,який відбувся рівно рік тому,в Швейцарії,ще хтось памятає?