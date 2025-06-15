Світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук

Міністерство закордонних справ України після російської атаки на Кременчук Полтавської області закликало світ запровадити найжорсткіші санкції проти РФ і посилити обороноспроможність України.

Як зауважили у зовнішньополітичному відомстві, цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадити найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня 2025 року, вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА на територію Полтавської області. Завдано ударів по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуці: спалахнули пожежі, є пошкодження.