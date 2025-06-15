РУС
Новости Удар россиян по Полтавщине
5 299 74

Мир должен ввести самые жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, - МИД после атаки РФ на Кременчуг

Кременчуг после обстрела

Министерство иностранных дел Украины после российской атаки на Кременчуг Полтавской области призвало мир ввести жесткие санкции против РФ и усилить обороноспособность Украины.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД в соцсети Х.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, этой ночью Россия осуществила на Кременчуг Полтавской области массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников. Целями атаки были объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, в результате ударов возникли пожары, были повреждены жилые дома и транспортные средства.

Читайте: Уничтожено 8 из 11 ракет и 111 из 183 дронов, основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы

Россию нельзя остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, а также усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить наш народ", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 15 июня 2025 года, ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА на территорию Полтавской области. Нанесены удары по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчуге: вспыхнули пожары, есть повреждения.

Кременчуг (381) МИД (7108) Полтавская область (1267) Кременчугский район (49)
+16
Світу зараз за Іран більше болить, ніж за Україну ! А по великому рахунку їм пох. !
15.06.2025 12:55
+11
🐷💩😄🐷💩😄🐷💩😄 з посиланням на допис МЗС у http://x.com/MFA_Ukraine/status/1934165182055424453 соцмережі Х. Джерело:https://censor.net/ua/n3558003.....
Оце потужно!!! Висрались у віртуальному просторі, замість реальної роботи з коахнами і їх громадськостю і політотою... 🤬😡
Ну добре, давайте я десь у ФБ опублікую заклик до світу заборонити голубам какати а котам сцяти а ракетам заборонити взриватись! Потужна робота????
15.06.2025 13:00
+10
Та їм все одно.Поки по них не вдарять.Такі на жаль всі люди.А потім почнуть рухатись.Можливо....
15.06.2025 12:50
15.06.2025 12:50
Трамп з венсом і Рубіо, вчергове щось проплямкає, на кшалт - «помилка»… А потім, ще і про якісь «два тижні»??
15.06.2025 13:55
15.06.2025 13:55 Ответить
Зараз запровадять, почекай трохи
ЄС купив у росії скрапленого газу на 33 млрд євро з початку війни
15.06.2025 12:53
15.06.2025 12:53 Ответить
Москальня , будете горіти в пеклі разом зі своїм кремлівським вибл@дком і його виводком ,
так як таким чортам , як він
Забороняється розмножуватися на землі 😡

15.06.2025 12:53
шо ***** то *****
15.06.2025 13:50
О так. Цахал оно приклад подає!! Лише три дні Санкцій а їхній "мзс" вже розмовляє про відмову від ядерного заряду 😄😘☝️
15.06.2025 12:56
15.06.2025 12:56 Ответить
Паліть кацапам НПЗ, це найкраща відповідь по кацапії.
15.06.2025 12:57
15.06.2025 12:57 Ответить
До сраки ті санкції, навіть створення ядерної зброї не зупинить атаки дронами та ракетами. Лише атаки направлені на знищення ***** та руснявої "еліти" можуть на щось вплинути. Приклад - атаки ізраїлю по ірану, ті майже одразу обісралися.

Але ядерну зброю все одно треба створити.
15.06.2025 12:57
Іран вже не хоче створювати ядерну зброю
15.06.2025 13:44
15.06.2025 13:44 Ответить
Або хоче, просто треба виграти трошки часу. Нічого апокаліптичного обстріли ізраїлю не зробили, тож іран цілком може продовжити роботи.
15.06.2025 13:48
15.06.2025 13:48 Ответить
Кацапи показали як вони сильно хочуть миру - путлєр мене так добре поздоровив - він хороший хлопець! - Трамп
15.06.2025 12:58
15.06.2025 12:58 Ответить
А припинити транзит кацапської нафти не пробували?
15.06.2025 12:58
15.06.2025 12:58 Ответить
Іран що ще не пояснив нашому МЗС що таке санкції і яка їх ефективність ? Ракети всіх типів летіли по Ізраїлю. З Ірану. З підсанкційними запчастинами. Ось ефект від ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА ! Та Ізраїль не чекав світових санкцій. Він застосував свої особисті санкції і досить ефективно. Демократичний світ поділився на лві частини. Одна частина воює за своє існування, а інша, набагато більша, робить вигляд стурбованності, і трясеться по ночам ... під ліжком. Від страху на реакцію від своїх санкцій. Боягузи і Сміливці не можуть жити поруч !
15.06.2025 12:59
Але не все так просто.
Остання, сьогоднішня заява Гросі
«❗️ Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі заявив, що за інформацією, що є у розпорядженні Міжнародного агентства з атомної енергії, на об'єкті зі збагачення палива у Фордо, а також на важководному реакторі, що будується в Хандабі, пошкоджень не виявлено.

Підземні споруди надійно захищені.»

Отак. Тобто Ізраіль не спромігся це лайно зруйнувати, нажаль.
Саме тому айятола хоче заключити, як він каже, договір з США. Насправді врятувати ядерний арсенал і потягнути час до його остаточного перетвопення в ядерну зброю.
15.06.2025 13:12
15.06.2025 13:12 Ответить
Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС
Ви коли скликали позачергові сесії ООН, щоб без перестанку довбити мізки, нагадувати, не давати забувати і тримати всіт в онлайн стані з терен України?
15.06.2025 12:59 Ответить
За грабунком країни ніколи і НАТО скликати.
15.06.2025 13:13
Повинна терміново скликати РБ ООН, щодо заборони будівництва доріг в Україні, і фінансування тєлємарафонів.
15.06.2025 13:00
15.06.2025 13:00 Ответить
***** пох.. не всі "санкції"
15.06.2025 13:02
Головний стерх вимагає кривавих результатів та террору!
Ну вони звичайно полюють на військові об'єкти, бо ждунів телеграмних багато
15.06.2025 13:19
15.06.2025 13:19 Ответить
А по чому? Аж цікаво стало.
15.06.2025 13:20
Чи не пора зійти з дистанції банкротам-обіцяльникам?
Війні не видно кінця,а зійшли на олімп через обіцянки швидко її закінчити.
15.06.2025 13:09
Як воно, без ядерної зброї?
15.06.2025 13:21
15.06.2025 13:21 Ответить
Нам ядерна бомба нічим не зарадить.Бо у раши їх в сотні раз більше.
15.06.2025 13:32
15.06.2025 13:32 Ответить
сірьоня радить здаватися?
15.06.2025 13:39
В чому реально тобі допоможе ця бомба?
15.06.2025 14:15
В тому що жодна ядерна країна ще ніколи не воювала повномасштабно з іншою ядерною і тим більше не наважувалась її захопити чи знищити
15.06.2025 15:07
15.06.2025 15:07 Ответить
Війна вже йде,чим бомба зараз допоможе?
15.06.2025 15:53
15.06.2025 15:53 Ответить
Твоє Ниття таке солоденьке, таке безнадійне
15.06.2025 13:42
А нам і не треба мати паритет з кацапами, головне щоб нашої ЯЗ вистачило ініціювати mutual assured destruction світу.
15.06.2025 13:45
15.06.2025 13:45 Ответить
Ок. У РФ є ядерна зброя.

Нас це зупинило?
15.06.2025 13:47
Зупинило що зробити? Ми оточили чи захопили мацкву? Ми не змогли створити загрозу існування рабсії, тому яз вони поки що не використовують.
15.06.2025 13:49
15.06.2025 13:49 Ответить
Спротив зупинило? Ми здалися?

Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?

Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах. З нашим дебілізмом, продажністю та раздолбайством може потім кацапам і воювати не прийшлось би - була б радіактивна пустеля замість України.
15.06.2025 13:56
>Спротив зупинило? Ми здалися?
Ще ні, але враховуючи різницю в мобілізаційному ресурсі, через певний час русня прорве фронт.

>Так чому ти і тобі подібні вирішили, що ЯЗ зупинила б РФ?
Тому, що наявність ЯЗ гарантує mutual assured destruction, тому ядерні країни воюють або дуже обмежено (див. індія та пакистан), або через проксі (див. холодна війна). Сам захід давив би на русню та постачав нам зброю ешелонами, аби лише не дійшло до використання ЯЗ, бо інакше буде ядерний апокаліпсис для всіх, не лише для нас чи русні.

>Просто вони почали б війну з диверсій на ядерних об'єктах.
Чомусь не почали, хоча ядерних об'єктів дофіга.
15.06.2025 14:05
15.06.2025 14:05 Ответить
Ну і як воно Індії з Пакістаном завадило?

Забудьте вже про чарівні палички.

Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
15.06.2025 14:13
>Ну і як воно Індії з Пакістаном завадило?
Замість повномасштабної війни з мільйонами жертв та біженців вони лише трошки постріляли одне в одного. Якби ми мали ЯЗ - було би те саме.

>Гарантувати безпеку може тільки міцність держави, едність нації та підготовленість збройних сил.
>І гарантувати не від війни, а від поразки у ній.
ліл, русня відправить 10-15 мільйонів рил і все, цього вистачить щоб знищити нас. Якщо буде ядерна зброя - це створить ситуацію, при якій знищення України == використання нами ЯЗ == глобальна ядерна катастрофа з мільйонами жертв у ядерних країн. Це означає, що весь ядерний клуб буде тиснути на русню, щоб зупинити їх. А зараз всім пофіг, якщо Україну захоплять, а всіх українців виріжуть, вони просто будуть купляти наші ресурси у русні, і все. У світу немає стратегічної потреби у стримуванні русні від захоплення України та геноциду українців, ЯЗ це змінить.
15.06.2025 14:18
15.06.2025 14:18 Ответить
Гірше за дебіла з ядерною зброєю - два дебіла з ядерною зброєю.

Скажімо так, за 30 років Українська держава та її влада не дуже демонструвалаєи свідомість та розумність.

Тому мавпа з гранатою - не краща гарантія.
15.06.2025 14:54
В США теж дебіл-президент, і що? Мені головне підвищити для світу критичність України, ЯЗ для цього ідеально підходить.
15.06.2025 15:04
15.06.2025 15:04 Ответить
Не підходить. Проблема не у зброї, а у людях.
15.06.2025 15:12
Які б не були люди, проблема в тім, що світу пофіг на те, що буде з Україною та українцями.
15.06.2025 15:21
15.06.2025 15:21 Ответить
А з ЯЗ вони б вважали Україну загрозою.
15.06.2025 15:29
Хай вважають, головне змінити нашу долю.
15.06.2025 15:36
15.06.2025 15:36 Ответить
То запишися у ЗСУ.
15.06.2025 15:41
Що це дасть в стратегічному плані?
15.06.2025 15:43
Подивися на Іран.
15.06.2025 15:59
15.06.2025 15:59 Ответить
"Що це дасть в стратегічному плані?" - пряма відповідь буде?
15.06.2025 16:04
5-6 хвиль бомбардувань та роки санкцій - це досить пряма відповідь.
15.06.2025 16:11
15.06.2025 16:11 Ответить
Я у вас запитав, що в стратегічному плані дасть мій запис до ЗСУ, ви відповіли - "5-6 хвиль бомбардувань та роки санкцій - це досить пряма відповідь.". What?

русня здійснила значно більше "хвиль бомбардувань", замість санкцій - знищена війною економіка. Фактично, нанесена шкода значно більша за ту, яку б ми отримали внаслідок ___можливих___ санкцій. Це ще не факт, що їх ввели б, бо Договір про нерозповсюдження ядерної зброї дає можливість з нього вийти, якщо є серйозні причини, а у нас такі причини були й до повномасштабної війни.
15.06.2025 16:19
15.06.2025 16:19 Ответить
Як вважаєш, за який цінник Яник у 2010 чи ЗЄ у 2019 злив би ЯЗ (або її боєздатність) кацапам?
15.06.2025 15:14
15.06.2025 15:14 Ответить
Світ тампону жопу вилизує. Не відволікайте його.
15.06.2025 13:26 Ответить
Кончені імбецили. Заїло одну й ту ж платівку - рівень усієї зеленої зовнішньої політики.
15.06.2025 13:26
15.06.2025 13:26 Ответить
Да мир ничего никому не должен, каждый сидит за своим забором и хорошо живёт только тот, у кого дубина больше. Каждый что-то делает или не делает только потому, что у него на это есть ресурс и воля.
15.06.2025 13:35 Ответить
Хто такий Світ?
15.06.2025 13:40 Ответить
Мабуть Буркіна-Фасо і Гвінея-Бісау.

Пам'ятаєте, скілько такого "світу" на так званий "саміт миру" приїжджало до Лозанни?

І з якою помпою той саміт був представлений в Україні?
15.06.2025 15:22
15.06.2025 15:22 Ответить
"Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС".
В т.ч. і на зе, за участь у торгівлі з рф нафтою-нафтопровід дружба,від якого мільярди йдуть на шахеди,калібрі,іскандери,які сіють горе і руїни в Україні.
15.06.2025 13:40 Ответить
мзс співчуваю , усвідомлення безсилля і марноти вашого буття супроводжує кожного з вас щохвилини .... тож приходиться як папугам повторювати одне й те саме ...
ну у кожного принаймні є вибір звільнитися і вступити до лав 3 ОШБ ЗСУ користі від вас там буде більше
15.06.2025 13:41
15.06.2025 13:41 Ответить
Точно має?

От Бразилії чи Бангладешу дуже цікаво, що у нас тут відбувається.
Також, як нам була цікава війна Індії і Пакістану.
15.06.2025 13:44 Ответить
"Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС".
А як потужний Глобальний самміт миру ,який відбувся рівно рік тому,в Швейцарії,ще хтось памятає?

15.06.2025 13:58
15.06.2025 13:58 Ответить
Головне, що хранитель скребок виліз у перший ряд
15.06.2025 16:05
15.06.2025 16:05 Ответить
А чому до досі не знищуються раззійські нпз? Хтось на свою користь договорняки наарахамів?
15.06.2025 14:08 Ответить
Ця війна б'є всі рекорди абсурдності. У Великобританії під час 2-ї світової продовольство розподілялось по картках, але країна виробляла всі види озброєнь від гармат до підводних човнів. В Україні полиці кожного мінімаркету ломлятья від 1000 сортів алкоголю, на кожному куті кафе з круасанами, а жодна ракета до москви ще не долетіла (піротехнічне шоу не рахується) і навіть не проектується (Сапсан не достає). На потоці виробляються лише заяви до міжнародної спільноти.
15.06.2025 14:14
15.06.2025 14:14 Ответить
Тут би треба почухати потилицю і почати слухати людей, хай би й клятих конспірологів, що хоч якось здатні пояснити цей сферичний абсурд у вакуумі.
15.06.2025 14:20 Ответить
Чому дивуватись ,це ж ми за 30 з гаком років таку державу побудували ,де поділили людей на багатих , які відкупились і яким війна ***** і на бідних,яких бусифікують і відправляють в якості гарматного м'яса на війну ,от тепер і порадіймо.
15.06.2025 17:26
15.06.2025 17:26 Ответить
Глас страждучого в пустелі.
15.06.2025 14:34 Ответить
*******!
15.06.2025 14:41
15.06.2025 14:41 Ответить
Харе нити. Балістику давайте вже кльопайте. Найкраща ППО - це палаюча Москва.
15.06.2025 16:05 Ответить
Так кацапи у відповідь по Києву вдарять півсотнею ракет ,які хрін хто зіб'є.
15.06.2025 17:21
15.06.2025 17:21 Ответить
Якби могли, то вже б влупили. В них ракет дохера, але запустити одночасно дохера не можуть.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:54
Так ми вдарили по кацапських НПЗ ,а кацапи вдарили по наших НПЗ .
15.06.2025 17:20
15.06.2025 17:20 Ответить
так уже трамп зовет х у йла чемоданного в помощники против ирана, уже никто ничего вводить не будет.
15.06.2025 21:32
 
 