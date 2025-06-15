Мир должен ввести самые жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, - МИД после атаки РФ на Кременчуг

Министерство иностранных дел Украины после российской атаки на Кременчуг Полтавской области призвало мир ввести жесткие санкции против РФ и усилить обороноспособность Украины.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД в соцсети Х.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, этой ночью Россия осуществила на Кременчуг Полтавской области массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников. Целями атаки были объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, в результате ударов возникли пожары, были повреждены жилые дома и транспортные средства.

Россию нельзя остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, а также усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить наш народ", - отметили в ведомстве.

