700 23

Миру будет способствовать только санкционный удар в самое больное место Путина - энергетику, - Сибига

Сибига призвал партнеров ввести санкции против энергетики РФ

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров ввести жесткие санкции против энергетики России.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД.

"Вчерашняя варварская атака на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергоинфраструктуры.

Москва намерена атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивность в отношении мирных усилий США. На самом же деле он демонстрирует полное пренебрежение к ним, усиливая террор против Украины", - подчеркнул Сибига.

По словам министра, в ответ на российские атаки на украинскую энергетику, стратегия партнеров должна заключаться в том, чтобы нанести сокрушительный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

"Установление верхней границы цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения по "теневому флоту" и его капитанам, другие энергетические санкции. Ударить Путина в самое больное место - вот что будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", - подытожил он.

Напомним,  15 июня 2025 года, ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА на территорию Полтавской области. Нанесены удары по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчуге: вспыхнули пожары, есть повреждения.

Топ комментарии
+4
Удар в бОшку зупинить путлєра
16.06.2025 11:24 Ответить
16.06.2025 11:24 Ответить
+3
Ізраіль іранцям ці санкції впроваджує ракетами.....бо інші виявилися повною емітацією, тому що не придушили рашистів які лізуть допомогти будь кому хто розв'язуватиме тероризм.
16.06.2025 11:24 Ответить
16.06.2025 11:24 Ответить
+2
Ось це найефективніший хід...
16.06.2025 11:36 Ответить
16.06.2025 11:36 Ответить
"удар в найболючіше місце Путіна - Кабаєву"...
16.06.2025 11:22 Ответить
16.06.2025 11:22 Ответить
За неї він на нас точно ядерку кине...
16.06.2025 11:25 Ответить
16.06.2025 11:25 Ответить
Ну тоді в шось менш болюче, наприклад в Онвамнєдімонʼа
16.06.2025 11:26 Ответить
16.06.2025 11:26 Ответить
Ага, зробимо роботу за путлєра, бо соратники дімона по тюрмах паряться за необережність в роки його правління, а з дімоном він не знає, що робить. От ми йому і допоможемо...
16.06.2025 11:35 Ответить
16.06.2025 11:35 Ответить
Які такі "соратнікі дімона" паряться по тюрмах? Ви нічого не плутаєте?
16.06.2025 11:39 Ответить
16.06.2025 11:39 Ответить
Це люди, які не хотіли, щоб пуйло шло на третій строк президенства. Там же була боротьба "бульдогів під килимом", яку на загал не виставляли, тому мало хто знає про це. А дімона пуйло зараз тримає як шавку, що гавкає на кого скажуть і ніхрена в рашці не вирішує...
16.06.2025 11:46 Ответить
16.06.2025 11:46 Ответить
Жириновський -2
16.06.2025 11:48 Ответить
16.06.2025 11:48 Ответить
Точно. Як же хочеться, щоб вони там одне одному горлянки перегризли!
16.06.2025 11:55 Ответить
16.06.2025 11:55 Ответить
Удар в бОшку зупинить путлєра
16.06.2025 11:24 Ответить
16.06.2025 11:24 Ответить
Ось це найефективніший хід...
16.06.2025 11:36 Ответить
16.06.2025 11:36 Ответить
Ізраіль іранцям ці санкції впроваджує ракетами.....бо інші виявилися повною емітацією, тому що не придушили рашистів які лізуть допомогти будь кому хто розв'язуватиме тероризм.
16.06.2025 11:24 Ответить
16.06.2025 11:24 Ответить
рашка є сировинним придатком світу, хто буде добровільно, санкціями, позбавляти себе дешевих ресурсів? Одних закликів це зробити мало, треба створити відповідну мотивацію.
16.06.2025 11:29 Ответить
16.06.2025 11:29 Ответить
Може хтось мені пояснить, як найжорсткіші санкції заходу вплинуть на можливості росії возити нафту до Китаю і Індії? Чи може на тих шляхах десь стоять європейські блок-пости, котрі не пропускатимуть санкціоновану нафту?
16.06.2025 11:35 Ответить
16.06.2025 11:35 Ответить
Всі ці санкції до самої дупи...
16.06.2025 11:37 Ответить
16.06.2025 11:37 Ответить
Та і "міномьотчика" не помішало б....
16.06.2025 12:07 Ответить
16.06.2025 12:07 Ответить
Сибіга в своєму світі.
16.06.2025 11:45 Ответить
16.06.2025 11:45 Ответить
Ага, зараз коли поряд із Персидським заливом війна, хтось введе енергетичні санкції - коли 3 роки ніхто не вводив поки ії не було.
Зебілізм головного мозку у укровлади прогресує.
16.06.2025 11:47 Ответить
16.06.2025 11:47 Ответить
Вже набридла ця платівка про санкції, удари, осудження і так далі. Давно пора говорити про введення військ.
16.06.2025 11:54 Ответить
16.06.2025 11:54 Ответить
Ага, в енергетику... А ми що робимо? А нас попросили туди не стріляти... А хто попросив? Та ті кого ми просимо вдарити по енергетиці... Пздц...
16.06.2025 12:05 Ответить
16.06.2025 12:05 Ответить
Правду каже Сегіба, але чомусь з 2019 року його шеф - Боневтік робив протилежне і приніс дуже велику шкоду Україні.
16.06.2025 12:06 Ответить
16.06.2025 12:06 Ответить
То якого бея пан сибіга тут сидить?Мотнись по закордонам,в Америку з'їздь,домовся за санкції.
Ні,воно на цензорі нам розказує,як путіна спинить...
16.06.2025 12:32 Ответить
16.06.2025 12:32 Ответить
Война в Иране подбросила цену не нефть до 80 дол за баррель. Крепко они по кацапам эти цены ударили! Там усе попадали от такого удара. Встать не могут. Бабло само заходит и стоя, и ползком, и просто водопадом. Идиоты.
16.06.2025 13:00 Ответить
16.06.2025 13:00 Ответить
 
 