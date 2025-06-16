Миру будет способствовать только санкционный удар в самое больное место Путина - энергетику, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров ввести жесткие санкции против энергетики России.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД.

"Вчерашняя варварская атака на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергоинфраструктуры.

Москва намерена атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивность в отношении мирных усилий США. На самом же деле он демонстрирует полное пренебрежение к ним, усиливая террор против Украины", - подчеркнул Сибига.

По словам министра, в ответ на российские атаки на украинскую энергетику, стратегия партнеров должна заключаться в том, чтобы нанести сокрушительный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

"Установление верхней границы цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения по "теневому флоту" и его капитанам, другие энергетические санкции. Ударить Путина в самое больное место - вот что будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", - подытожил он.

Напомним, 15 июня 2025 года, ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА на территорию Полтавской области. Нанесены удары по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчуге: вспыхнули пожары, есть повреждения.

