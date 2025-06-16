ЄС хоче припинити імпорт енергоносіїв з РФ, щоб не фінансувати війну Путіна, - єврокомісар Йоргенсен

Європейський Союз хоче припинити імпорт енергоносіїв з Росії, щоб не допомагати фінансувати війну РФ проти України.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен перед засіданням Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми посилаємо Росії дуже чіткий сигнал. Ми більше не дозволимо вам використовувати свою енергію проти нас. Ми більше не дозволимо вам шантажувати наші держави-члени. І ми більше не будемо опосередковано допомагати фінансувати війну Путіна. Ми хочемо припинити імпорт енергоносіїв з Росії до ЄС, в першу чергу, звичайно, газу, і я з нетерпінням чекаю на обмін думками з міністрами", - сказав єврокомісар.

Йоргенсен висловив переконання, що цей крок матиме підтримку серед міністрів енергетики країн ЄС.

"Ми хочемо зробити це таким чином, щоб жодна країна-член не мала жодних проблем з безпекою постачання. Ми хочемо утримати ціни на якомога нижчому рівні і, звичайно, хочемо переконатися, що всі країни відчувають, що Євросоюз надає їм максимальну допомогу в цих зусиллях", - додав представник Євросоюзу.

