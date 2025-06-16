1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ — теперь и в Днепре

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ продолжает активно расширять свое присутствие по всей Украине. Сегодня, 16 июня 2025 года, новое представительство начало работу в городе Днепр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

На территории Центрального железнодорожного вокзала заработал стационарный рекрутинговый пункт, где предоставляется полный спектр услуг Центра. Это событие, как и предыдущие открытия пунктов в Киеве и Львове, стало возможным благодаря инициативе подполковника Руслана Фурдила - руководителя 1 центра рекрутинга с момента его основания.

Подполковник Руслан Фурдило убежден, что развитие региональной сети значительно облегчит путь будущих рекрутов. Теперь присоединиться к Силам обороны Украины стало еще проще - консультации, прохождение ВВК, оформление документов возможно непосредственно в родном городе. Кроме Днепра, стационарные рекрутинговые пункты уже функционируют в Киеве и Львове, а в ближайшее время планируется открытие также в Одессе.

Что предлагает стационарный пункт в Днепре?

Посетив Центральный железнодорожный вокзал Днепра, каждый желающий сможет воспользоваться всеми услугами Центра. Здесь можно получить исчерпывающую информацию об открытых вакансиях в Сухопутных войсках, выбрать подходящую должность и начать путь к службе. Актуальный список бригад и имеющихся вакансий размещен на официальном сайте: https://lfrecruiting.com.ua/brigades.

В Днепре теперь также можно пройти военно-врачебную комиссию, сдать тесты и оформить личное дело с последующим направлением в подразделения. Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья, в удобном режиме. Здесь же можно подписать контракт с Вооруженными силами Украины, в частности по проекту "Контракт 18-24".

Приглашаем всех, кто задумывается над службой, посетить рекрутинговый пункт на вокзале. Команда профессиональных рекрутеров 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ поможет подобрать оптимальное направление и ответит на все ваши вопросы.