1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — тепер і в Дніпрі

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ продовжує активно розширювати свою присутність по всій Україні. Сьогодні, 16 червня 2025 року, нове представництво розпочало роботу в місті Дніпро.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На території Центрального залізничного вокзалу запрацював стаціонарний рекрутинговий пункт, де надається повний спектр послуг Центру. Ця подія, як і попередні відкриття пунктів у Києві та Львові, стала можливою завдяки ініціативі підполковника Руслана Фурдила — очільника 1 центру рекрутингу з моменту його заснування.

Підполковник Руслан Фурдило переконаний, що розбудова регіональної мережі значно полегшить шлях майбутніх рекрутів. Тепер долучитися до Сил оборони України стало ще простіше — консультації, проходження ВЛК, оформлення документів можливе безпосередньо в рідному місті. Окрім Дніпра, стаціонарні рекрутингові пункти вже функціонують у Києві та Львові, а найближчим часом планується відкриття також в Одесі.

Що пропонує стаціонарний пункт у Дніпрі?

Завітавши на Центральний залізничний вокзал Дніпра, кожен охочий зможе скористатися всіма послугами Центру. Тут можна отримати вичерпну інформацію про відкриті вакансії у Сухопутних військах, обрати підходящу посаду та розпочати шлях до служби. Актуальний список бригад і наявних вакансій розміщено на офіційному сайті: https://lfrecruiting.com.ua/brigades.

У Дніпрі тепер також можна пройти військово-лікарську комісію, скласти тести та оформити особову справу з подальшим направленням до підрозділів. Пункт працює щодня, крім неділі, у зручному режимі. Тут же можна підписати контракт зі Збройними Силами України, зокрема за проєктом "Контракт 18–24".

Запрошуємо всіх, хто замислюється над службою, завітати до рекрутингового пункту на вокзалі. Команда професійних рекрутерів 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допоможе підібрати оптимальний напрям та відповість на всі ваші запитання.