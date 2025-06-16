РУС
Помощь Украине от Канады
1 001 2

Канада объявит новый пакет помощи Украине на саммите G-7, - CBC News

Канада готовит новый пакет помощи Украине в сфере безопасности

Канада может объявить дополнительный пакет помощи Украине на саммите G-7.

Об этом пишет CBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что премьер-министр объявит о дополнительной помощи Украине во время саммита G7", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что правительство Канады ранее уже выделило 2 млрд канадских дол. (около 1,5 млрд долл. США) на военную помощь Украине и расширение оборонных партнерств.

"Правительство завтра раскроет, какая часть из этой суммы пойдет на помощь Украине и в какой форме", - утверждает CBC News.

Саммит лидеров G7 начинается в Канаде: одна из ключевых тем - обострение между Израилем и Ираном

Канада (2138) помощь (8119)
Рыжмак будет против, и вообще начнет петь о долгах Канады перед США!
16.06.2025 19:27 Ответить
"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7" Джерело: https://censor.net/ua/n3558246., глядячи у вічі "краснову".
16.06.2025 20:08 Ответить
 
 