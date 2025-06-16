1 001 2
Канада объявит новый пакет помощи Украине на саммите G-7, - CBC News
Канада может объявить дополнительный пакет помощи Украине на саммите G-7.
Об этом пишет CBC News, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидается, что премьер-министр объявит о дополнительной помощи Украине во время саммита G7", - говорится в сообщении.
Издание напоминает, что правительство Канады ранее уже выделило 2 млрд канадских дол. (около 1,5 млрд долл. США) на военную помощь Украине и расширение оборонных партнерств.
"Правительство завтра раскроет, какая часть из этой суммы пойдет на помощь Украине и в какой форме", - утверждает CBC News.
