Канада объявит новый пакет помощи Украине на саммите G-7, - CBC News

Канада может объявить дополнительный пакет помощи Украине на саммите G-7.

Об этом пишет CBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что премьер-министр объявит о дополнительной помощи Украине во время саммита G7", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что правительство Канады ранее уже выделило 2 млрд канадских дол. (около 1,5 млрд долл. США) на военную помощь Украине и расширение оборонных партнерств.

"Правительство завтра раскроет, какая часть из этой суммы пойдет на помощь Украине и в какой форме", - утверждает CBC News.

