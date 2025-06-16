Канада оголосить новий пакет допомоги Україні на саміті G-7, - CBC News
Канада може оголосити додатковий пакет допомоги Україні на саміті G-7.
Про це пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7", - йдеться в повідомленні.
Видання нагадує, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.
"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", - стверджує CBC News.
