Канада оголосить новий пакет допомоги Україні на саміті G-7, - CBC News

Канада може оголосити додатковий пакет допомоги Україні на саміті G-7.

Про це пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.

"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", - стверджує CBC News.

