Новини Допомога Україні від Канади
Канада оголосить новий пакет допомоги Україні на саміті G-7, - CBC News

Канада готує новий пакет безпекової допомоги Україні

Канада може оголосити додатковий пакет допомоги Україні на саміті G-7.

Про це пише CBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.

"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", - стверджує CBC News.

Читайте: Саміт лідерів G7 розпочинається у Канаді: одна з ключових тем – загострення між Ізраїлем та Іраном

Рыжмак будет против, и вообще начнет петь о долгах Канады перед США!
16.06.2025 19:27 Відповісти
"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7" Джерело: https://censor.net/ua/n3558246., глядячи у вічі "краснову".
16.06.2025 20:08 Відповісти
 
 