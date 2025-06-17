Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Радио Свобода и The New York Times.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп "уедет после ужина с главами государств из-за событий на Ближнем Востоке".
"Президент Трамп провел замечательный день на саммите G7, даже подписал большое торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - написала Левитт в соцсетей X.
Сам президент США еще в понедельник днем намекнул журналистам, что на него оказывается давление из-за кризиса, заявив:
"Я поужинаю с этими замечательными лидерами, а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно". На вопрос, могут ли США присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля, Трамп ответил: "Я не хочу об этом говорить".
Напомним, что 17 июня Трампа должен был обсудить с союзниками ситуацию в Украине и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Черговий шкандаль та підняття рейтингів на сталевих яйцях відкладаються.
Хоча - можна до цього переліку внести і Сі, і Кіма, і Орбана, і Фіцо, і Хаменеї, тощо.
Втім, маємо подякувати Ізраїлю, що дав по щам Ірану. Шахедів прощати не можна.
Ми ж здатні тільки класти плитку у містах.
А тим часом рашисти безперешкодно запустили свої рештки Ту-шок, МіГів-"кинжалів", носіїв "калібрів", "Іскандерів", "херагей" і все-все, що в них є на Київ.
Вот настоящая причина:
17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським
А это делать Тромб не хочет, так как у него с путиным есть свои согласованные планы и по Украине, и по Дальнему Востоку.
Трамп не хотел в очередной раз засветиться как сторонник и союзник пуйла.
Трампу действительно на саммите больше нечего делать (после того, как он провел встречу на ужине со всеми лидерами и с каждым коротко отдельно - со Стармером, Макроном, Мерцем и тд.). Он им скажал, что не готов к санкциям против России и дальше говорить фактически не о чем.
Перед саммитом я писал - посмотрим с каким настроением приедет Трамп, будет ли он разговаривать либо будет срывать саммит? Как вы видите, получился средний мягкий вариант.
И о санкциях. Как я писал ранее, репортеры будут продолжать спрашивать Трампа о войне в Украине и о Путине все время и поэтому США не смогут на 100% самоустраниться от этого. А Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине: «Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение».
На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил: «Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это».
Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал: «Потому что я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение». Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам:
«И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением».
А дальше ЕС все равно будет вводить свой 18-ый пакет и дальше Сенат будет готовить законопроект Грема к внесению в зал. В Конгрессе каникулы в августе, поэтому до того времени, как говорит Трамп, мы увидим ЧТО случится.