Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Радио Свобода и The New York Times.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп "уедет после ужина с главами государств из-за событий на Ближнем Востоке".

"Президент Трамп провел замечательный день на саммите G7, даже подписал большое торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - написала Левитт в соцсетей X.

Сам президент США еще в понедельник днем намекнул журналистам, что на него оказывается давление из-за кризиса, заявив:

"Я поужинаю с этими замечательными лидерами, а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно". На вопрос, могут ли США присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля, Трамп ответил: "Я не хочу об этом говорить".

Напомним, что 17 июня Трампа должен был обсудить с союзниками ситуацию в Украине и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

