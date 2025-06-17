РУС
Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Трамп на саммите G7

Президент Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Радио Свобода и The New York Times.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп "уедет после ужина с главами государств из-за событий на Ближнем Востоке".

"Президент Трамп провел замечательный день на саммите G7, даже подписал большое торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - написала Левитт в соцсетей X.

Сам президент США еще в понедельник днем намекнул журналистам, что на него оказывается давление из-за кризиса, заявив:

"Я поужинаю с этими замечательными лидерами, а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно". На вопрос, могут ли США присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля, Трамп ответил: "Я не хочу об этом говорить".

Напомним, что 17 июня Трампа должен был обсудить с союзниками ситуацию в Украине и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не подпишет совместное заявление G7 с призывом к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном, - CNN

G7 (888) Трамп Дональд (6651)
+15
Тікає паскуда не хоче мабуть слухати про злочини свого друга кривавого терориста путіна.
17.06.2025 07:56
+13
Мрія ЗЄ не здійснилася.

Черговий шкандаль та підняття рейтингів на сталевих яйцях відкладаються.
17.06.2025 07:51
+12
Шо був шо не був
17.06.2025 07:49
Шо був шо не був
17.06.2025 07:49
Мрія ЗЄ не здійснилася.

Черговий шкандаль та підняття рейтингів на сталевих яйцях відкладаються.
17.06.2025 07:51
він на БС поїде , від нього не втечеш
17.06.2025 07:53
Поэтому трампон сырло и свалил!нехочет видеть зеленуху!
17.06.2025 09:22
а шо там на БС ,******** друг друга вже тиждень
17.06.2025 07:51
Тобто, руйнує не путін, а саме оці? Цікаво...
17.06.2025 10:39
ну, можливо, помилилася людина; троє таких!
Хоча - можна до цього переліку внести і Сі, і Кіма, і Орбана, і Фіцо, і Хаменеї, тощо.
17.06.2025 11:33
А як же Зеленський, він же ще не долетів, а так хотів отримати зброю, це вже неподобство до нашого Президента.
17.06.2025 07:51
Потужника вже послали на**й. А скільки розмов і планів було в Дєрьмака і все обломалось. Це з позитивного, але з негативного те, що за тим зеленим потужником стоїть Україна і те, що його зелену морду вже бачити не хочуть - автоматично означає ігнор проблем України.
17.06.2025 07:54
Якщо хтось думає, що Трамп проти дій Ізраїлю - він помиляється. Трампун повністю під сіонізмом через свого зятя Кушнера. І дії Ізраїлю зкоординовані зі США.
Втім, маємо подякувати Ізраїлю, що дав по щам Ірану. Шахедів прощати не можна.
Ми ж здатні тільки класти плитку у містах.
17.06.2025 07:54
Мы - это вы? Или мы это вы и я? Вы сам плиточник? Или опять аллегории?
17.06.2025 09:12
У Трампа просто діарея почалася від обжорства, ось він і поїхав, щоб не смердіти.
17.06.2025 07:55
Не. Там или новые карты подвезли, или те шо были пропали
17.06.2025 09:14
З ішаком ніхто не хоче на одному гектарі срати не те, щоб зустрічатись. Це чмо є червоною ганчіркою для усього світу.
17.06.2025 07:56
Тікає паскуда не хоче мабуть слухати про злочини свого друга кривавого терориста путіна.
17.06.2025 07:56 Ответить
На G-7 Трамп на запитання журналістам про санкції проти Росії відповів, що він призупиняє їх, даючи змогу мирним переговорам між Росією і Україною. А далі побачимо.
17.06.2025 07:56
Відмазався. Поїде на гольф турнір, руде падло.
17.06.2025 08:08
Тромб веде гібридну війну проти України на користь пітьми: натякнув Зеленському про можливість аудієнції на G7 але при умові зупинки ударів українськими БПЛА по теритопії пітьми. І кинув глупого Зеленського.
А тим часом рашисти безперешкодно запустили свої рештки Ту-шок, МіГів-"кинжалів", носіїв "калібрів", "Іскандерів", "херагей" і все-все, що в них є на Київ.
17.06.2025 08:17
ЗЄльоний знову в прольоті...
17.06.2025 08:22
Плохо конечно для Украины приоритет трумпа,хотя неизвестно что натворил бы янелох,а сколько пафоса было....
17.06.2025 09:19
Краще б він достроково покинув Білий Дім.
17.06.2025 08:46
Можно даже и по импичменту, а не в белых тапочках
17.06.2025 09:23
старий дебіл
17.06.2025 09:01
і от знову: нестабільне, закомплексоване сцикло Трумп, як завжди, дає задню.. TACO - Trump Always Chickens Out..
17.06.2025 09:07
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
17.06.2025 09:12
Чмо дуже зайняте....не пропускати суботній гольф до
17.06.2025 09:14
17.06.2025 09:20
Мавпа!
17.06.2025 10:42
Что Трамп неприятно, когда правду в лицо говорят? Змей подколодный, давай под корягу опять прячься.
17.06.2025 09:22
Поїхала на черговий "чемпіонат" з гольфу, руда нікчема.
17.06.2025 09:23
А у нашего лидора всё нормально, можно ещё пофоткаться.
17.06.2025 09:24
Він чужий на цій зустрічі та і путлера там немає...Це не його компанія. Йому потрібна інша зустріч, де за столом будуть - путлер, айотола, кім, сі. П'ятірка головних підарів планети - це його друзі, їм він лиже дупи і їм буде про що потеревенити.
17.06.2025 09:25
То, что Тромб досрочно покинул G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке - выдумка Тромба.
Вот настоящая причина:
17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

 А это делать Тромб не хочет, так как у него с путиным есть свои согласованные планы и по Украине, и по Дальнему Востоку.
Трамп не хотел в очередной раз засветиться как сторонник и союзник пуйла.
17.06.2025 10:07
https://www.ponomaroleg.com/tramp-pokidaet-sammit-g-7-dosrochno/ Олег Пономарь:
Трампу действительно на саммите больше нечего делать (после того, как он провел встречу на ужине со всеми лидерами и с каждым коротко отдельно - со Стармером, Макроном, Мерцем и тд.). Он им скажал, что не готов к санкциям против России и дальше говорить фактически не о чем.
Перед саммитом я писал - посмотрим с каким настроением приедет Трамп, будет ли он разговаривать либо будет срывать саммит? Как вы видите, получился средний мягкий вариант.
И о санкциях. Как я писал ранее, репортеры будут продолжать спрашивать Трампа о войне в Украине и о Путине все время и поэтому США не смогут на 100% самоустраниться от этого. А Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине: «Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение».
На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил: «Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это».
Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал: «Потому что я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение». Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам:
«И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением».
А дальше ЕС все равно будет вводить свой 18-ый пакет и дальше Сенат будет готовить законопроект Грема к внесению в зал. В Конгрессе каникулы в августе, поэтому до того времени, как говорит Трамп, мы увидим ЧТО случится.
17.06.2025 11:44 Ответить
 
 