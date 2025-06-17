Трамп достроково покидає саміт G7 через ситуацію на Близькому Сході
Президент Дональд Трамп достроково покине саміт G7 і повернеться до Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Радіо Свобода та The New York Times.
За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, Трамп "поїде після вечері з главами держав через події на Близькому Сході".
"Президент Трамп провів чудовий день на саміті G7, навіть підписав велику торговельну угоду з Великою Британією та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав", – написала Левітт у соцмереж X.
Сам президент США ще у понеділок вдень натякнув журналістам, що на нього чиниться тиск через кризу, заявивши:
"Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно". На запитання, чи США можуть долучитися до бойових дій на боці Ізраїлю, Трамп відповів: "Я не хочу про це говорити".
Нагадаємо, що 17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Черговий шкандаль та підняття рейтингів на сталевих яйцях відкладаються.
Хоча - можна до цього переліку внести і Сі, і Кіма, і Орбана, і Фіцо, і Хаменеї, тощо.
Втім, маємо подякувати Ізраїлю, що дав по щам Ірану. Шахедів прощати не можна.
Ми ж здатні тільки класти плитку у містах.
А тим часом рашисти безперешкодно запустили свої рештки Ту-шок, МіГів-"кинжалів", носіїв "калібрів", "Іскандерів", "херагей" і все-все, що в них є на Київ.
Вот настоящая причина:
17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським
А это делать Тромб не хочет, так как у него с путиным есть свои согласованные планы и по Украине, и по Дальнему Востоку.
Трамп не хотел в очередной раз засветиться как сторонник и союзник пуйла.
Трампу действительно на саммите больше нечего делать (после того, как он провел встречу на ужине со всеми лидерами и с каждым коротко отдельно - со Стармером, Макроном, Мерцем и тд.). Он им скажал, что не готов к санкциям против России и дальше говорить фактически не о чем.
Перед саммитом я писал - посмотрим с каким настроением приедет Трамп, будет ли он разговаривать либо будет срывать саммит? Как вы видите, получился средний мягкий вариант.
И о санкциях. Как я писал ранее, репортеры будут продолжать спрашивать Трампа о войне в Украине и о Путине все время и поэтому США не смогут на 100% самоустраниться от этого. А Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине: «Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение».
На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил: «Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это».
Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал: «Потому что я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение». Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам:
«И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением».
А дальше ЕС все равно будет вводить свой 18-ый пакет и дальше Сенат будет готовить законопроект Грема к внесению в зал. В Конгрессе каникулы в августе, поэтому до того времени, как говорит Трамп, мы увидим ЧТО случится.