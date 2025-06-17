Трамп достроково покидає саміт G7 через ситуацію на Близькому Сході

Президент Дональд Трамп достроково покине саміт G7 і повернеться до Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Радіо Свобода та The New York Times.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, Трамп "поїде після вечері з главами держав через події на Близькому Сході".

"Президент Трамп провів чудовий день на саміті G7, навіть підписав велику торговельну угоду з Великою Британією та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав", – написала Левітт у соцмереж X.

Сам президент США ще у понеділок вдень натякнув журналістам, що на нього чиниться тиск через кризу, заявивши:

"Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно". На запитання, чи США можуть долучитися до бойових дій на боці Ізраїлю, Трамп відповів: "Я не хочу про це говорити".

Нагадаємо, що 17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

