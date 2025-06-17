УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
Трамп достроково покидає саміт G7 через ситуацію на Близькому Сході

Трамп на саміті G7

Президент Дональд Трамп достроково покине саміт G7 і повернеться до Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Радіо Свобода та The New York Times.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, Трамп "поїде після вечері з главами держав через події на Близькому Сході".

"Президент Трамп провів чудовий день на саміті G7, навіть підписав велику торговельну угоду з Великою Британією та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав", – написала Левітт у соцмереж X.

Сам президент США ще у понеділок вдень натякнув журналістам, що на нього чиниться тиск через кризу, заявивши:

"Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно". На запитання, чи США можуть долучитися до бойових дій на боці Ізраїлю, Трамп відповів: "Я не хочу про це говорити".

Нагадаємо, що 17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, - CNN

G-7 G7 (1099) Трамп Дональд (7188)
+15
Тікає паскуда не хоче мабуть слухати про злочини свого друга кривавого терориста путіна.
показати весь коментар
17.06.2025 07:56 Відповісти
+13
Мрія ЗЄ не здійснилася.

Черговий шкандаль та підняття рейтингів на сталевих яйцях відкладаються.
показати весь коментар
17.06.2025 07:51 Відповісти
+12
Шо був шо не був
показати весь коментар
17.06.2025 07:49 Відповісти
він на БС поїде , від нього не втечеш
показати весь коментар
17.06.2025 07:53 Відповісти
Поэтому трампон сырло и свалил!нехочет видеть зеленуху!
показати весь коментар
17.06.2025 09:22 Відповісти
а шо там на БС ,******** друг друга вже тиждень
показати весь коментар
17.06.2025 07:51 Відповісти
Тобто, руйнує не путін, а саме оці? Цікаво...
показати весь коментар
17.06.2025 10:39 Відповісти
ну, можливо, помилилася людина; троє таких!
Хоча - можна до цього переліку внести і Сі, і Кіма, і Орбана, і Фіцо, і Хаменеї, тощо.
показати весь коментар
17.06.2025 11:33 Відповісти
А як же Зеленський, він же ще не долетів, а так хотів отримати зброю, це вже неподобство до нашого Президента.
показати весь коментар
17.06.2025 07:51 Відповісти
Потужника вже послали на**й. А скільки розмов і планів було в Дєрьмака і все обломалось. Це з позитивного, але з негативного те, що за тим зеленим потужником стоїть Україна і те, що його зелену морду вже бачити не хочуть - автоматично означає ігнор проблем України.
показати весь коментар
17.06.2025 07:54 Відповісти
Якщо хтось думає, що Трамп проти дій Ізраїлю - він помиляється. Трампун повністю під сіонізмом через свого зятя Кушнера. І дії Ізраїлю зкоординовані зі США.
Втім, маємо подякувати Ізраїлю, що дав по щам Ірану. Шахедів прощати не можна.
Ми ж здатні тільки класти плитку у містах.
показати весь коментар
17.06.2025 07:54 Відповісти
Мы - это вы? Или мы это вы и я? Вы сам плиточник? Или опять аллегории?
показати весь коментар
17.06.2025 09:12 Відповісти
У Трампа просто діарея почалася від обжорства, ось він і поїхав, щоб не смердіти.
показати весь коментар
17.06.2025 07:55 Відповісти
Не. Там или новые карты подвезли, или те шо были пропали
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
З ішаком ніхто не хоче на одному гектарі срати не те, щоб зустрічатись. Це чмо є червоною ганчіркою для усього світу.
показати весь коментар
17.06.2025 07:56 Відповісти
На G-7 Трамп на запитання журналістам про санкції проти Росії відповів, що він призупиняє їх, даючи змогу мирним переговорам між Росією і Україною. А далі побачимо.
показати весь коментар
17.06.2025 07:56 Відповісти
Відмазався. Поїде на гольф турнір, руде падло.
показати весь коментар
17.06.2025 08:08 Відповісти
Тромб веде гібридну війну проти України на користь пітьми: натякнув Зеленському про можливість аудієнції на G7 але при умові зупинки ударів українськими БПЛА по теритопії пітьми. І кинув глупого Зеленського.
А тим часом рашисти безперешкодно запустили свої рештки Ту-шок, МіГів-"кинжалів", носіїв "калібрів", "Іскандерів", "херагей" і все-все, що в них є на Київ.
показати весь коментар
17.06.2025 08:17 Відповісти
ЗЄльоний знову в прольоті...
показати весь коментар
17.06.2025 08:22 Відповісти
Плохо конечно для Украины приоритет трумпа,хотя неизвестно что натворил бы янелох,а сколько пафоса было....
показати весь коментар
17.06.2025 09:19 Відповісти
Краще б він достроково покинув Білий Дім.
показати весь коментар
17.06.2025 08:46 Відповісти
Можно даже и по импичменту, а не в белых тапочках
показати весь коментар
17.06.2025 09:23 Відповісти
старий дебіл
показати весь коментар
17.06.2025 09:01 Відповісти
і от знову: нестабільне, закомплексоване сцикло Трумп, як завжди, дає задню.. TACO - Trump Always Chickens Out..
показати весь коментар
17.06.2025 09:07 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
показати весь коментар
17.06.2025 09:12 Відповісти
Чмо дуже зайняте....не пропускати суботній гольф до
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:20 Відповісти
Мавпа!
показати весь коментар
17.06.2025 10:42 Відповісти
Что Трамп неприятно, когда правду в лицо говорят? Змей подколодный, давай под корягу опять прячься.
показати весь коментар
17.06.2025 09:22 Відповісти
Поїхала на черговий "чемпіонат" з гольфу, руда нікчема.
показати весь коментар
17.06.2025 09:23 Відповісти
А у нашего лидора всё нормально, можно ещё пофоткаться.
показати весь коментар
17.06.2025 09:24 Відповісти
Він чужий на цій зустрічі та і путлера там немає...Це не його компанія. Йому потрібна інша зустріч, де за столом будуть - путлер, айотола, кім, сі. П'ятірка головних підарів планети - це його друзі, їм він лиже дупи і їм буде про що потеревенити.
показати весь коментар
17.06.2025 09:25 Відповісти
То, что Тромб досрочно покинул G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке - выдумка Тромба.
Вот настоящая причина:
17 червня Трампа повинен був обговорити з союзниками ситуацію в Україні та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

 А это делать Тромб не хочет, так как у него с путиным есть свои согласованные планы и по Украине, и по Дальнему Востоку.
Трамп не хотел в очередной раз засветиться как сторонник и союзник пуйла.
показати весь коментар
17.06.2025 10:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-pokidaet-sammit-g-7-dosrochno/ Олег Пономарь:
Трампу действительно на саммите больше нечего делать (после того, как он провел встречу на ужине со всеми лидерами и с каждым коротко отдельно - со Стармером, Макроном, Мерцем и тд.). Он им скажал, что не готов к санкциям против России и дальше говорить фактически не о чем.
Перед саммитом я писал - посмотрим с каким настроением приедет Трамп, будет ли он разговаривать либо будет срывать саммит? Как вы видите, получился средний мягкий вариант.
И о санкциях. Как я писал ранее, репортеры будут продолжать спрашивать Трампа о войне в Украине и о Путине все время и поэтому США не смогут на 100% самоустраниться от этого. А Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине: «Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение».
На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил: «Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это».
Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал: «Потому что я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение». Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам:
«И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением».
А дальше ЕС все равно будет вводить свой 18-ый пакет и дальше Сенат будет готовить законопроект Грема к внесению в зал. В Конгрессе каникулы в августе, поэтому до того времени, как говорит Трамп, мы увидим ЧТО случится.
показати весь коментар
17.06.2025 11:44 Відповісти
 
 