Мерц после разговора с Трампом: Давление на Россию должно быть усилено
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел 20-минутную беседу с Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 и призвал его усилить давление на Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Также лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и войну в Украине.
"Я четко говорю: давление на Россию должно быть усилено", - добавил Мерц.
Канцлер Германии выступает за введение дальнейших санкций против РФ, чтобы ослабить ее военную машину.
Германские правительственные круги рассказали, что Трамп не взял на себя обязательства по присоединению США к этим потенциальным новым ограничениям. Между двумя лидерами лишь состоялся "очень интенсивный обмен мнениями" по этому вопросу, добавили источники.
Порівняно з ним Гітлер - чесний фанатик
Цікаво, як він стримується, щоб не заржати, коли несе чергову ахінею? Чи може він реально в це вірить...
Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3558301
уйобище трамп змив йогов унітаз одним своїм твітом