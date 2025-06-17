РУС
Встреча Трампа и Мерца
Мерц после разговора с Трампом: Давление на Россию должно быть усилено

Мерц встретился с Трампом и провел короткую беседу

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел 20-минутную беседу с Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 и призвал его усилить давление на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Также лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и войну в Украине.

"Я четко говорю: давление на Россию должно быть усилено", - добавил Мерц.

Канцлер Германии выступает за введение дальнейших санкций против РФ, чтобы ослабить ее военную машину.

Германские правительственные круги рассказали, что Трамп не взял на себя обязательства по присоединению США к этим потенциальным новым ограничениям. Между двумя лидерами лишь состоялся "очень интенсивный обмен мнениями" по этому вопросу, добавили источники.

Читайте: Стармер призвал мир усилить экономическое давление на РФ: Путин "не держит все карты" в войне против Украины

+9
Говорити з Трумпом можуть лише ідіоти. ВІн куплений. Ні це не 1000 баксів - це йому пообіцяли міліарди доларів на торгівлі......на торгівлі НАШИМИ ЗЕМЛЯМИ і НАШИМИ ТРУПАМИ.

Порівняно з ним Гітлер - чесний фанатик
17.06.2025 09:30 Ответить
17.06.2025 09:30 Ответить
+2
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
+1
Навіть такий тупоголовий маразматик Трампидло зрозумів що його на G7 пожуть послати кобилі в трещину, тому і дременув на хаус, в Білий дурдом, тому що там його не називають старим пирдуном і дебілом
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:30 Ответить
Нє, ну якщо вже Мерц почав говорити так чітко, то все, вішайтесь кацапи!)

Цікаво, як він стримується, щоб не заржати, коли несе чергову ахінею? Чи може він реально в це вірить...
17.06.2025 09:30 Ответить
17.06.2025 09:30 Ответить
Саме так Трамп і сказав!
Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3558301
17.06.2025 09:35 Ответить
17.06.2025 09:35 Ответить
Додік кохає володьку(пуйла) ,а вони всі пруться , бажаючи зробити гарем.
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
Навіть такий тупоголовий маразматик Трампидло зрозумів що його на G7 пожуть послати кобилі в трещину, тому і дременув на хаус, в Білий дурдом, тому що там його не називають старим пирдуном і дебілом
17.06.2025 09:36 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
Вже всім зрозуміло,що розмови з Трампоном то лиш на публіку.Мерц також розуміє,що друг ***** ніколи того не зрадить.
17.06.2025 09:40 Ответить
17.06.2025 09:40 Ответить
Коли їм набридне казати банальності?
17.06.2025 09:43 Ответить
17.06.2025 09:43 Ответить
що казати, вже був чіткий ультиматум та строки
уйобище трамп змив йогов унітаз одним своїм твітом
17.06.2025 09:55 Ответить
17.06.2025 09:55 Ответить
Всі вони хмурять бровки,надувають щоки,але дивляться на рижу потвору,без його кивка не зроблять жодного кроку,на жаль.
17.06.2025 09:58 Ответить
17.06.2025 09:58 Ответить
,,А вірно хлопці, а діло кажє !"
17.06.2025 10:07 Ответить
17.06.2025 10:07 Ответить
Зробіть що небуть самі,без нянічки
17.06.2025 10:41 Ответить
17.06.2025 10:41 Ответить
може все набагато простіше і зводиться до того що ,,тиск взагалі повинен бути,, а не та симуляція яку ви робите!?!?
17.06.2025 10:57 Ответить
17.06.2025 10:57 Ответить
а трампон-хуйла каже що санкції зашкодять переговорному процесу і *******....
17.06.2025 11:23 Ответить
17.06.2025 11:23 Ответить
Тампон просто сырло!конченое!
17.06.2025 12:18 Ответить
17.06.2025 12:18 Ответить
 
 