Мерц после разговора с Трампом: Давление на Россию должно быть усилено

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел 20-минутную беседу с Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 и призвал его усилить давление на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Также лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и войну в Украине.

"Я четко говорю: давление на Россию должно быть усилено", - добавил Мерц.

Канцлер Германии выступает за введение дальнейших санкций против РФ, чтобы ослабить ее военную машину.

Германские правительственные круги рассказали, что Трамп не взял на себя обязательства по присоединению США к этим потенциальным новым ограничениям. Между двумя лидерами лишь состоялся "очень интенсивный обмен мнениями" по этому вопросу, добавили источники.

