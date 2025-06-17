УКР
Новини Зустріч Трампа та Мерца
1 759 15

Мерц після розмови з Трампом: Тиск на Росію має бути посилено

Мерц зустрівся із Трампом та провів коротку розмову

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів 20-хвилинну бесіду із Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 та закликав його посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Також лідери обговорили ескалацію конфлікту на Близькому Сході та війну в Україні.

"Я чітко говорю: тиск на Росію має бути посилено", - додав Мерц.

Канцлер Німеччини виступає за запровадження подальших санкцій проти РФ, щоб послабити її військову машину. 

Німецькі урядові кола розповіли, що Трамп не взяв на себе зобов'язання щодо приєднання США до цих потенційних нових обмежень. Між двома лідерами лише відбувся "дуже інтенсивний обмін думками" з цього питання, додали джерела.

Читайте: Стармер закликав світ посилити економічний тиск на РФ: Путін "не тримає всі карти" у війні проти України

Автор: 

Трамп Дональд (7188) Мерц Фрідріх (249)
Топ коментарі
+9
Говорити з Трумпом можуть лише ідіоти. ВІн куплений. Ні це не 1000 баксів - це йому пообіцяли міліарди доларів на торгівлі......на торгівлі НАШИМИ ЗЕМЛЯМИ і НАШИМИ ТРУПАМИ.

Порівняно з ним Гітлер - чесний фанатик
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
+2
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
+1
Навіть такий тупоголовий маразматик Трампидло зрозумів що його на G7 пожуть послати кобилі в трещину, тому і дременув на хаус, в Білий дурдом, тому що там його не називають старим пирдуном і дебілом
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє, ну якщо вже Мерц почав говорити так чітко, то все, вішайтесь кацапи!)

Цікаво, як він стримується, щоб не заржати, коли несе чергову ахінею? Чи може він реально в це вірить...
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
Саме так Трамп і сказав!
Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3558301
показати весь коментар
17.06.2025 09:35 Відповісти
Додік кохає володьку(пуйла) ,а вони всі пруться , бажаючи зробити гарем.
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
Навіть такий тупоголовий маразматик Трампидло зрозумів що його на G7 пожуть послати кобилі в трещину, тому і дременув на хаус, в Білий дурдом, тому що там його не називають старим пирдуном і дебілом
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
Вже всім зрозуміло,що розмови з Трампоном то лиш на публіку.Мерц також розуміє,що друг ***** ніколи того не зрадить.
показати весь коментар
17.06.2025 09:40 Відповісти
Коли їм набридне казати банальності?
показати весь коментар
17.06.2025 09:43 Відповісти
що казати, вже був чіткий ультиматум та строки
уйобище трамп змив йогов унітаз одним своїм твітом
показати весь коментар
17.06.2025 09:55 Відповісти
Всі вони хмурять бровки,надувають щоки,але дивляться на рижу потвору,без його кивка не зроблять жодного кроку,на жаль.
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
,,А вірно хлопці, а діло кажє !"
показати весь коментар
17.06.2025 10:07 Відповісти
Зробіть що небуть самі,без нянічки
показати весь коментар
17.06.2025 10:41 Відповісти
може все набагато простіше і зводиться до того що ,,тиск взагалі повинен бути,, а не та симуляція яку ви робите!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 10:57 Відповісти
а трампон-хуйла каже що санкції зашкодять переговорному процесу і *******....
показати весь коментар
17.06.2025 11:23 Відповісти
Тампон просто сырло!конченое!
показати весь коментар
17.06.2025 12:18 Відповісти
 
 