Мерц після розмови з Трампом: Тиск на Росію має бути посилено
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів 20-хвилинну бесіду із Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 та закликав його посилити тиск на Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Також лідери обговорили ескалацію конфлікту на Близькому Сході та війну в Україні.
"Я чітко говорю: тиск на Росію має бути посилено", - додав Мерц.
Канцлер Німеччини виступає за запровадження подальших санкцій проти РФ, щоб послабити її військову машину.
Німецькі урядові кола розповіли, що Трамп не взяв на себе зобов'язання щодо приєднання США до цих потенційних нових обмежень. Між двома лідерами лише відбувся "дуже інтенсивний обмін думками" з цього питання, додали джерела.
