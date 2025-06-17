Рашисты ударили по селу в Богодуховском районе: ранен водитель коммунального автомобиля
Сегодня, 17 июня 2025 года, российские оккупанты нанесли удар по территории Богодуховской громады на Харьковщине.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, около 11.00 в поле возле с. Репки вражеский дрон попал в грузовой автомобиль коммунальной службы.
"Пострадал 52-летний водитель. Медики оказали ему помощь на месте", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль