Рашисты ударили по селу в Богодуховском районе: ранен водитель коммунального автомобиля

Сегодня, 17 июня 2025 года, российские оккупанты нанесли удар по территории Богодуховской громады на Харьковщине.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, около 11.00 в поле возле с. Репки вражеский дрон попал в грузовой автомобиль коммунальной службы.

"Пострадал 52-летний водитель. Медики оказали ему помощь на месте", - говорится в сообщении.