Атака дронів на Харківщину
Рашисти вдарили по селу на Богодухівщині: поранено водія комунальної автівки

Дрон з вибухівкою

Сьогодні, 17 червня 2025 року, російські окупанти завдали удару по території Богодухівської громади на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 11.00 у полі біля с. Ріпки ворожий дрон поцілив у вантажний автомобіль комунальної служби.

"Постраждав 52-річний водій. Медики надали йому допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

