Рашисти вдарили по селу на Богодухівщині: поранено водія комунальної автівки

Сьогодні, 17 червня 2025 року, російські окупанти завдали удару по території Богодухівської громади на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 11.00 у полі біля с. Ріпки ворожий дрон поцілив у вантажний автомобіль комунальної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог атакував 7 населених пунктів, постраждало семеро людей, серед них - дитина. ФОТО

"Постраждав 52-річний водій. Медики надали йому допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.