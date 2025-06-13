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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог атакував 7 населених пунктів, постраждало семеро людей, серед них - дитина. ФОТО

Протягом минулої доби російські загарбники не припиняли обстрілів Харківщини. Під ворожими ударами опинилися 7 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина", - йдеться в повідомленні.

У селищі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ (кількість уточнюється);
  • 17 БпЛА типу "Шахед";
  • 6 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 fpv-дрон.

Удари по цивільній інфраструктурі

Російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі Харківщини. За добу пошкоджено та зруйновано:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
  • у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).

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Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (29293) Харківська область (1140) Богодухівський район (63) Ізюмський район (91) Тимофіївка (2) Гороховатка (4) Золочів (28)


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