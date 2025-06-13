Доба на Харківщині: ворог атакував 7 населених пунктів, постраждало семеро людей, серед них - дитина. ФОТО
Протягом минулої доби російські загарбники не припиняли обстрілів Харківщини. Під ворожими ударами опинилися 7 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина", - йдеться в повідомленні.
У селищі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 16 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБ (кількість уточнюється);
- 17 БпЛА типу "Шахед";
- 6 БпЛА (тип встановлюється);
- 1 fpv-дрон.
Удари по цивільній інфраструктурі
Російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі Харківщини. За добу пошкоджено та зруйновано:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
- у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
- у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль