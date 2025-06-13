РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13841 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
222 0

Сутки в Харьковской области: враг атаковал 7 населенных пунктов, пострадали семь человек, среди них - ребенок. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелов Харьковщины. Под вражескими ударами оказались 7 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

В поселке Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в селе Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в селе Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 16 неуправляемых авиационных ракет;
  • 6 КАБ (количество уточняется);
  • 17 БпЛА типа "Шахед";
  • 6 БпЛА (тип устанавливается);
  • 1 fpv-дрон.

Удары по гражданской инфраструктуре

Российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре Харьковщины. За сутки повреждены и разрушены:

  • в Купянском районе повреждены частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);
  • в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (пос. Золочев, с. Тимофеевка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российского удара по Золочеву пострадали 5 человек, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (27972) Харьковская область (1123) Богодуховский район (64) Изюмский район (92) Тимофеевка (2) Гороховатка (4) Золочев (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 