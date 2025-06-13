Сутки в Харьковской области: враг атаковал 7 населенных пунктов, пострадали семь человек, среди них - ребенок. ФОТО
За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелов Харьковщины. Под вражескими ударами оказались 7 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
В поселке Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в селе Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в селе Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 16 неуправляемых авиационных ракет;
- 6 КАБ (количество уточняется);
- 17 БпЛА типа "Шахед";
- 6 БпЛА (тип устанавливается);
- 1 fpv-дрон.
Удары по гражданской инфраструктуре
Российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре Харьковщины. За сутки повреждены и разрушены:
- в Купянском районе повреждены частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);
- в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (пос. Золочев, с. Тимофеевка).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль