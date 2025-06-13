Сутки в Харьковской области: враг атаковал 7 населенных пунктов, пострадали семь человек, среди них - ребенок. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелов Харьковщины. Под вражескими ударами оказались 7 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

В поселке Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в селе Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в селе Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

16 неуправляемых авиационных ракет;

6 КАБ (количество уточняется);

17 БпЛА типа "Шахед";

6 БпЛА (тип устанавливается);

1 fpv-дрон.

Удары по гражданской инфраструктуре

Российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре Харьковщины. За сутки повреждены и разрушены:

в Купянском районе повреждены частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);

в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (пос. Золочев, с. Тимофеевка).

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