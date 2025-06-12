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Вследствие российского удара по Золочеву пострадали 5 человек, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня днем село Золочев Богодуховского района подверглось российским авиаударам. Вследствие попадания авиабомбы частично разрушены два жилых дома и надворные постройки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Последствия российского обстрела Золочева

"Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын. Сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими достали пострадавших из-под завалов и передали медикам", - говорится в сообщении.

Всего вследствие авиаудара пострадали пять человек, среди которых - один ребенок.

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Разрушенное в Золочеве российским обстрелом здание

Ликвидация последствий российского обстрела Золочева

Автор: 

обстрел (27972) Харьковская область (1123) Богодуховский район (63) Золочев (26) война в Украине (4773)


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