Вследствие российского удара по Золочеву пострадали 5 человек, среди них ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня днем село Золочев Богодуховского района подверглось российским авиаударам. Вследствие попадания авиабомбы частично разрушены два жилых дома и надворные постройки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын. Сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими достали пострадавших из-под завалов и передали медикам", - говорится в сообщении.
Всего вследствие авиаудара пострадали пять человек, среди которых - один ребенок.
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