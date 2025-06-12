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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Внаслідок російського удару по Золочеву постраждали 5 людей, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень село Золочів Богодухівського району зазнало російських авіаударів. Внаслідок влучання авіабомби частково зруйновано два житлових будинки та надвірні споруди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Золочева

"Під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син. Співробітники ДСНС спільно з поліцейськими дістали постраждалих з-під завалів та передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Загалом внаслідок авіаудару постраждало п’ятеро осіб, серед яких — одна дитина.

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Зруйнована в Золочеві російським обстрілом будівля

Ліквідація наслідків російського обстрілу Золочева

Автор: 

обстріл (29293) Харківська область (1134) Богодухівський район (63) Золочів (26) війна в Україні (4808)


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