В Запорожье вражеский "шахед" уничтожил отделение "Новой почты"

В результате атаки врага беспилотниками 18 июня уничтожено отделение "Новой почты" в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что пострадавших в результате удара нет, а пожар уже ликвидирован.

"Новая почта" уже связывается с клиентами, чьи отправления были в отделении", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что вскоре вблизи уничтоженного отделения будет установлено мобильное отделение.

Как сообщалось, в результате атаки российских беспилотников в ночь на вторник, 3 июня, разрушениям подвергся сортировочный терминал "Новой почты" в Харьковской области.

А в конце мая в результате атаки российских "шахедов" были разрушены депо и отделение "Новой почты" в Измаиле, в Одесской области.