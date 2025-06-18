В Запорожье вражеский "шахед" уничтожил отделение "Новой почты"
В результате атаки врага беспилотниками 18 июня уничтожено отделение "Новой почты" в Запорожье.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что пострадавших в результате удара нет, а пожар уже ликвидирован.
"Новая почта" уже связывается с клиентами, чьи отправления были в отделении", - говорится в сообщении.
Также в компании добавили, что вскоре вблизи уничтоженного отделения будет установлено мобильное отделение.
Как сообщалось, в результате атаки российских беспилотников в ночь на вторник, 3 июня, разрушениям подвергся сортировочный терминал "Новой почты" в Харьковской области.
А в конце мая в результате атаки российских "шахедов" были разрушены депо и отделение "Новой почты" в Измаиле, в Одесской области.
