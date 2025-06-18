Российские войска атаковали дронами пожарную часть на Херсонщине: ранены трое спасателей

В поселке Белозерка Херсонской области российские войска атаковали пожарную часть, сбросив взрывчатку с беспилотника.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Ранения получили трое работников ГСЧС. Пострадавшим - 24, 31 и 38 лет. В результате атаки они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У двух спасателей также зафиксированы осколочные ранения.

Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

