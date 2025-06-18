Российские войска атаковали дронами пожарную часть на Херсонщине: ранены трое спасателей
В поселке Белозерка Херсонской области российские войска атаковали пожарную часть, сбросив взрывчатку с беспилотника.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Ранения получили трое работников ГСЧС. Пострадавшим - 24, 31 и 38 лет. В результате атаки они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У двух спасателей также зафиксированы осколочные ранения.
Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Az AZLK
показать весь комментарий18.06.2025 13:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Zahar Kolombet
показать весь комментарий18.06.2025 14:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль