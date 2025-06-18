РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7938 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
233 2

Российские войска атаковали дронами пожарную часть на Херсонщине: ранены трое спасателей

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В поселке Белозерка Херсонской области российские войска атаковали пожарную часть, сбросив взрывчатку с беспилотника.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Ранения получили трое работников ГСЧС. Пострадавшим - 24, 31 и 38 лет. В результате атаки они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У двух спасателей также зафиксированы осколочные ранения.

Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клименко рассчитывает, что до конца дня аварийно-спасательные и поисковые работы в Киеве завершат

Автор: 

обстрел (29670) Херсонская область (5238) Херсонский район (598) Белозерка (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укріплення проЗЕрали, заводи "проєюалі".. невже не ясно що це двосторонній ( двоступеневий) геноцид нашого мирняка !!
показать весь комментарий
18.06.2025 13:00 Ответить
Хлопів шкода. Одужання їм! А взагалі, це цікава пожежна частина. Вона знаходиться поряд буквально, з будівлею, де при Союзі, був гастроном. І під час розпаду Союзу, той гастроном, загадково згорів. Пожежники, нічого не робили - сказали, немає води! Багато тоді, дивних речей, у нас відбувалося
показать весь комментарий
18.06.2025 14:11 Ответить
 
 