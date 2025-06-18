Російські війська атакували дронами пожежну частину на Херсонщині: поранено трьох рятувальників
У селищі Білозерка Херсонської області російські війська атакували пожежну частину, скинувши вибухівку з безпілотника.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Поранення дістали троє працівників ДСНС. Постраждалим - 24, 31 і 38 років. Унаслідок атаки вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У двох рятувальників також зафіксовані уламкові поранення.
Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.
