Російські війська атакували дронами пожежну частину на Херсонщині: поранено трьох рятувальників

У селищі Білозерка Херсонської області російські війська атакували пожежну частину, скинувши вибухівку з безпілотника.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Поранення дістали троє працівників ДСНС. Постраждалим - 24, 31 і 38 років. Унаслідок атаки вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У двох рятувальників також зафіксовані уламкові поранення.

Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

