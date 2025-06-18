УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9024 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
233 2

Російські війська атакували дронами пожежну частину на Херсонщині: поранено трьох рятувальників

Російський дрон атакував цивільне авто

У селищі Білозерка Херсонської області російські війська атакували пожежну частину, скинувши вибухівку з безпілотника

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Поранення дістали троє працівників ДСНС. Постраждалим - 24, 31 і 38 років. Унаслідок атаки вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У двох рятувальників також зафіксовані уламкові поранення.

Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко розраховує, що до кінця дня аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Києві завершать

Автор: 

обстріл (30991) Херсонська область (6235) Херсонський район (608) Білозерка (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Укріплення проЗЕрали, заводи "проєюалі".. невже не ясно що це двосторонній ( двоступеневий) геноцид нашого мирняка !!
показати весь коментар
18.06.2025 13:00 Відповісти
Хлопів шкода. Одужання їм! А взагалі, це цікава пожежна частина. Вона знаходиться поряд буквально, з будівлею, де при Союзі, був гастроном. І під час розпаду Союзу, той гастроном, загадково згорів. Пожежники, нічого не робили - сказали, немає води! Багато тоді, дивних речей, у нас відбувалося
показати весь коментар
18.06.2025 14:11 Відповісти
 
 