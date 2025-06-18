Клименко розраховує, що до кінця дня аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Києві завершать

Тривають пошукові роботи на місці влучання ворожої ракети у 9-поверхівку у Солом'янському районі Києва.

Про це у телеефірі повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Працівники правоохоронних органів цілодобово здійснювали і будуть здійснювати в подальшому охорону публічного порядку в мікрорайонах, які піддавалися російським ударам, і там, де була знищена житлова інфраструктура. Будемо працювати, і я не хочу прогнозувати, але сподіваюсь, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо", - сказав Клименко.

Він зазначив, що в Солом’янському районі пошуково-рятувальні роботи тривають, на даний момент рятувальники дійшли до підвальних приміщень.

"Протягом ночі 500 рятувальників позмінно працювали, розчищаючи завали", - додав міністр.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Пізніше Кличко заявив про підтвердження 10 загиблих, втім вже до кінця дня 17 червня було відомо, що у Києві загинули 16 людей, ще 134 – постраждали.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.