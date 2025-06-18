РУС
Клименко рассчитывает, что к концу дня аварийно-спасательные и поисковые работы в Киеве будут завершены

разбор завалов в Киеве

Продолжаются поисковые работы на месте попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Соломенском районе Киева.

Об этом в телеэфире сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Работники правоохранительных органов круглосуточно осуществляли и будут осуществлять в дальнейшем охрану общественного порядка в микрорайонах, которые подвергались российским ударам, и там, где была уничтожена жилая инфраструктура. Будем работать, и я не хочу прогнозировать, но надеюсь, что до конца дня основные аварийно-спасательные и поисковые работы мы закончим", - сказал Клименко.

Он отметил, что в Соломенском районе поисково-спасательные работы продолжаются, на данный момент спасатели дошли до подвальных помещений.

"В течение ночи 500 спасателей посменно работали, расчищая завалы", - добавил министр.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Позже Кличко заявил о подтверждении 10 погибших, впрочем уже к концу дня 17 июня было известно, что в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - пострадали.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Киев (26142) обстрел (29653) жертвы (2180) Клименко Игорь (435)
