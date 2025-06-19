В течение 18 июня на фронте произошло 136 боестолкновений, на Покровском направлении обезврежены 184 оккупанта, - Генштаб

В течение суток 18 июня на фронте произошло 136 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 32 авиационных удара, сбросив при этом 43 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 982 дрона-камикадзе и осуществили 3634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 28 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, осуществил 192 артиллерийских обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово - получил отпор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Шандриголово и Карповки. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Сиверском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек. Украинские подразделения отбили 13 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоневки и Новоспасского. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 40 раз атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

18 июня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 184 оккупанта, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, восемь антенн и ретранслятор, восемь мотоциклов, станцию радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей, четыре терминала спутниковой связи, 34 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, поражены многоцелевой транспортер легко бронированный, мотоцикл и две вражеские огневые позиции.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вильного Поля и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю, Успеновке и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Львово.

