Впродовж 18 червня на фронті відбулося 136 боєзіткнень, на Покровському напрямку знешкоджено 184 окупанти, - Генштаб

Впродовж доби 18 червня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 28 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового – отримав відсіч.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямках Шандриголового і Карпівки. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Українські підрозділи відбили 13 атак, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 40 разів атакував у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 184 окупанти, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, вісім антен та ретранслятор, вісім мотоциклів, станцію радіоелектронної боротьби, десять автомобілів, чотири термінали супутникового зв’язку, 34 безпілотні літальні апарати. Крім того, уражено багатоцільовий транспортер легко броньований, мотоцикл та дві ворожі вогневі позиції.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

Ситуація на інших напрямках

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю, Успенівці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Львове.

Читайте також: На Покровському напрямку фіксують збільшення застосування дронів Силами оборони, подекуди є паритет, - НГУ