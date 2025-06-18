На Покровському напрямку фіксують збільшення застосування дронів Силами оборони, подекуди є паритет, - НГУ
На Покровському напрямку від початку року фіксується суттєве збільшення застосування дронів українськими захисниками.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у Нацгвардії.
Так, за даними НГУ, цьогоріч на Покровському напрямку застосування дронів українськими військовими зросло на 70%.
"Те, що іде нарощення з обох боків – це обʼєктивна картина. Але той факт, що ми нарощуємо і на деяких напрямках маємо навіть паритет – це наша адаптація, яка допомагає стримувати противника", - зазначили там.
Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що з початку року воїни Нацгвардії знищили майже 600 ворожих танків, 903 одиниці бронетехніки та 2864 артсистеми.
