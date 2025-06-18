УКР
На Покровському напрямку фіксують збільшення застосування дронів Силами оборони, подекуди є паритет, - НГУ

Ситуація на Покровському напрямку. Дронів застосовують більше

На Покровському напрямку від початку року фіксується суттєве збільшення застосування дронів українськими захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у Нацгвардії.

Так, за даними НГУ, цьогоріч на Покровському напрямку застосування дронів українськими військовими зросло на 70%.

"Те, що іде нарощення з обох боків – це обʼєктивна картина. Але той факт, що ми нарощуємо і на деяких напрямках маємо навіть паритет – це наша адаптація, яка допомагає стримувати противника", - зазначили там.

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що з початку року воїни Нацгвардії знищили майже 600 ворожих танків, 903 одиниці бронетехніки та 2864 артсистеми.

Дивіться: "Мінус" чотири ворожі БПЛА Zala, три "Гербери", "Орлан" та "Ланцет": бойова робота операторів зенітних дронів 1129-го полку. ВIДЕО

Но ****** тут не при делах.
18.06.2025 16:05 Відповісти
Мад'яр рулить!
18.06.2025 16:24 Відповісти
А хто трендів, що у нас всюди перевага у дронах?
18.06.2025 16:34 Відповісти
Так везде должно быть - на 1 удар врага, 2 удара наших!
18.06.2025 16:43 Відповісти
Но я не понимаю - почему Украина не наносит комбинированные удары, как враг: дрон - ракета? Ведь эффективность выше. Дрон не может нести такой заряд, как ракета. Дальность у ракеты намного больше. И вот комбинировать и атаковать врага.
18.06.2025 16:45 Відповісти
Паритет мать вашу. Недавно разговаривал с типом волонтером приезжал притула к ним все говорят дай бог прожить это лето. А у этих все патужна😄
18.06.2025 20:25 Відповісти
 
 