З початку року воїни Нацгвардії знищили майже 600 ворожих танків, 903 одиниці бронетехніки та 2864 артсистеми, - Півненко. ФОТОрепортаж

З початку 2025 року вздовж усієї лінії зіткнення підрозділи Національної гвардії України знищили майже 600 танків, 903 одиниці бронетехніки та 2864 артилерійські системи противника.

Про це повідомив у фейсбуку командувач Національної гвардії Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, знищено

Такі результати маємо лише з початку цього року!

Підрозділи Національної гвардії України продовжують ефективно виконувати бойові завдання на ключових напрямках фронту.

"Сьогодні підрозділи НГУ продовжують виконання бойових завдань вздовж усієї лінії фронту. Наші підрозділи відбивають атаки РФ на півночі Харківської області, на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках, а також на південних рубежах. Виконують завдання із посилення та прикриття ділянок державного кордону, а також контрдиверсійні дії та спеціальні операції", - зауважив він.

Півненко наголошує, що бригади оперативного та спеціального призначення, ротно- та батальйонно-тактичні групи ефективно знищують сили і засоби противника, водночас утримуючи займані позиції.

З початку 2025 року вздовж усієї лінії зіткнення підрозділи Національної гвардії України знищили:

597 танків;

903 одиниці бронетехніки;

3282 одиниці автомобільної техніки супротивника.

Окрему увагу зосереджено на протидії засобам аеророзвідки ворога. Гвардійські підрозділи знищили вже 923 безпілотники типу "Орлан", "Zala", "Supercam" за допомогою FPV-дронів.

Важливим компонентом нашої бойової ефективності стало підсилення бригад самохідною артилерією калібру 155 мм: "DITA", "Zuzana" та українською "Богданою". Взаємодія з аеророзвідкою дозволяє точково вражати логістику противника, його командні пункти, скупчення особового складу та техніки.

"Продовжується нарощування спроможностей у сфері застосування безпілотних систем. Зокрема, ми розвиваємо напрямок застосування дронів на оптоволокні, розширено використання ударних БпЛА типу Heavy Shot, Nemesis та FPV-дронів різної модифікації, що безпосередньо впливає на динаміку знищення ворожої техніки, вогневих засобів та артилерійських систем", - йдеться у повідомленні

За словами Півненка, як результат, лише у 2025 році знищено:

433 склади БК та ПММ;

2864 артилерійські системи;

60 РСЗВ;

31 ЗРК.

"Національна гвардія України й надалі залишається потужним елементом оборонної системи держави, утримуючи рубежі та точно вражаючи сили противника на критичних ділянках фронту", - резюмує Командувач.