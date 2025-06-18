УКР
4 909 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 007 160 осіб (+1040 за добу), 10 947 танків, 29 265 артсистем, 22 845 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 007 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1007160 (+1040) осіб,

танків - 10947 (+7) од,

бойових броньованих машин - 22845 (+31) од,

артилерійських систем - 29265 (+37) од,

РСЗВ - 1420 (+1) од,

засоби ППО - 1187 (+0) од,

літаків - 416 (+0) од,

гелікоптерів - 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41165 (+184),

крилаті ракети - 3369 (+23),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 52312 (+137) од,

спеціальна техніка - 3916 (+0)

Також читайте: Окупант невчасно виліз з укриття і був ліквідований операторами безпілотників групи "Гострі Картузи". ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ліквідація (4461) знищення (8285)
+23
Минув 4137 день москальсько-української війни.
213!! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Трохи з'явилась броня і арта, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 007 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показати весь коментар
18.06.2025 08:45 Відповісти
+14
Героям слава!!!!!
показати весь коментар
18.06.2025 07:45 Відповісти
+13
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
18.06.2025 08:53 Відповісти
броня появилася...
фіг поймеш, тих штабістів,як вони броню враховують.
показати весь коментар
18.06.2025 07:56 Відповісти
Ти не на тих "штабістів" "грішиш"... Це залежить від кацапських... Є "броня" - посилають у бій... Нема - женуть "м"ясо"...
показати весь коментар
18.06.2025 08:09 Відповісти
Мокша м'ясо гонить що з бронею, що без...
показати весь коментар
18.06.2025 12:16 Відповісти
фигасе сколько жедеза нарисовалось
показати весь коментар
18.06.2025 08:28 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 08:47 Відповісти
О, до сохатих дісталися !!))
показати весь коментар
18.06.2025 08:55 Відповісти
Накопичились - будемо розкопичувати і в прямому і в переносному сенсі.
Наземка з початку року перевалила за 32 тисячі і за 3 тис з початку місяця.
З початку місяця сотня (101) ракет, це найбільший місячний показник в цьому році
показати весь коментар
18.06.2025 08:47 Відповісти
Край белой пушистой лисички начался...
показати весь коментар
18.06.2025 12:18 Відповісти
Так і до Аляски можна до(брех)фантазуватися...
показати весь коментар
18.06.2025 14:47 Відповісти
Ну, ти досвід маєш. Професіонал.
показати весь коментар
18.06.2025 17:09 Відповісти
 
 