Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 007 160 осіб (+1040 за добу), 10 947 танків, 29 265 артсистем, 22 845 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 007 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1007160 (+1040) осіб,
танків - 10947 (+7) од,
бойових броньованих машин - 22845 (+31) од,
артилерійських систем - 29265 (+37) од,
РСЗВ - 1420 (+1) од,
засоби ППО - 1187 (+0) од,
літаків - 416 (+0) од,
гелікоптерів - 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41165 (+184),
крилаті ракети - 3369 (+23),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 52312 (+137) од,
спеціальна техніка - 3916 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
фіг поймеш, тих штабістів,як вони броню враховують.
213!! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Трохи з'явилась броня і арта, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 007 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
Наземка з початку року перевалила за 32 тисячі і за 3 тис з початку місяця.
З початку місяця сотня (101) ракет, це найбільший місячний показник в цьому році
(брех)фантазуватися...