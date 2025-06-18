Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 007 160 человек (+1040 за сутки), 10 947 танков, 29 265 артсистем, 22 845 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 007 160 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1007160 (+1040) человек,
танков - 10947 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 22845 (+31) ед,
артиллерийских систем - 29265 (+37) ед,
РСЗО - 1420 (+1) ед,
средства ППО - 1187 (+0) ед,
самолетов - 416 (+0) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 41165 (+184),
крылатые ракеты - 3369 (+23),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 52312 (+137) ед,
специальная техника - 3916 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
фіг поймеш, тих штабістів,як вони броню враховують.
213!! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Трохи з'явилась броня і арта, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 007 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
Наземка з початку року перевалила за 32 тисячі і за 3 тис з початку місяця.
З початку місяця сотня (101) ракет, це найбільший місячний показник в цьому році
(брех)фантазуватися...