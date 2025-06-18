РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 007 160 человек (+1040 за сутки), 10 947 танков, 29 265 артсистем, 22 845 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 007 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1007160 (+1040) человек,

танков - 10947 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 22845 (+31) ед,

артиллерийских систем - 29265 (+37) ед,

РСЗО - 1420 (+1) ед,

средства ППО - 1187 (+0) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41165 (+184),

крылатые ракеты - 3369 (+23),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 52312 (+137) ед,

специальная техника - 3916 (+0)

Также читайте: Оккупант несвоевременно вылез из укрытия и был ликвидирован операторами беспилотников группы "Гострі Картузи".. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Минув 4137 день москальсько-української війни.
213!! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Трохи з'явилась броня і арта, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 007 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
18.06.2025 08:45 Ответить
Героям слава!!!!!
18.06.2025 07:45 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
18.06.2025 08:53 Ответить
