С начала года воины Нацгвардии уничтожили почти 600 вражеских танков, 903 единицы бронетехники и 2864 артсистемы, - Пивненко.. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала 2025 года вдоль всей линии соприкосновения подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили почти 600 танков, 903 единицы бронетехники и 2864 артиллерийские системы противника.

Об этом сообщил в фейсбуке командующий Национальной гвардии Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, уничтожено

Такие результаты имеем только с начала этого года!

Подразделения Национальной гвардии Украины продолжают эффективно выполнять боевые задачи на ключевых направлениях фронта.

"Сегодня подразделения НГУ продолжают выполнение боевых задач вдоль всей линии фронта. Наши подразделения отражают атаки РФ на севере Харьковской области, на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском направлениях, а также на южных рубежах. Выполняют задачи по усилению и прикрытию участков государственной границы, а также контрдиверсионные действия и специальные операции", - отметил он.

Пивненко отмечает, что бригады оперативного и специального назначения, ротно- и батальонно-тактические группы эффективно уничтожают силы и средства противника, одновременно удерживая занимаемые позиции.

С начала 2025 года вдоль всей линии соприкосновения подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили:

597 танков;

903 единицы бронетехники;

3282 единицы автомобильной техники противника.

Отдельное внимание сосредоточено на противодействии средствам аэроразведки врага. Гвардейские подразделения уничтожили уже 923 беспилотника типа "Орлан", "Zala", "Supercam" с помощью FPV-дронов.

Важным компонентом нашей боевой эффективности стало усиление бригад самоходной артиллерией калибра 155 мм: "DITA", "Zuzana" и украинской "Богданой". Взаимодействие с аэроразведкой позволяет точечно поражать логистику противника, его командные пункты, скопления личного состава и техники.

"Продолжается наращивание возможностей в сфере применения беспилотных систем. В частности, мы развиваем направление применения дронов на оптоволокне, расширено использование ударных БпЛА типа Heavy Shot, Nemesis и FPV-дронов различной модификации, что непосредственно влияет на динамику уничтожения вражеской техники, огневых средств и артиллерийских систем", - говорится в сообщении

По словам Пивненко, как результат, только в 2025 году уничтожено:

433 склада БК и ГСМ;

2864 артиллерийские системы;

60 РСЗО;

31 ЗРК.

"Национальная гвардия Украины и в дальнейшем остается мощным элементом оборонной системы государства, удерживая рубежи и точно поражая силы противника на критических участках фронта", - резюмирует Командующий.