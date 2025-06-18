На Покровском направлении фиксируют увеличение применения дронов Силами обороны, местами есть паритет, - НГУ

На Покровском направлении с начала года фиксируется существенное увеличение применения дронов украинскими защитниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в Нацгвардии.

Так, по данным НГУ, в этом году на Покровском направлении применение дронов украинскими военными выросло на 70%.

"То, что идет наращивание с обеих сторон - это объективная картина. Но тот факт, что мы наращиваем и на некоторых направлениях имеем даже паритет - это наша адаптация, которая помогает сдерживать противника", - отметили там.

Ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко сообщил, что с начала года воины Нацгвардии уничтожили почти 600 вражеских танков, 903 единицы бронетехники и 2864 артсистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала наступление на Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"