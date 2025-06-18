РУС
На Покровском направлении фиксируют увеличение применения дронов Силами обороны, местами есть паритет, - НГУ

Ситуация на Покровском направлении. Дроны применяются больше

На Покровском направлении с начала года фиксируется существенное увеличение применения дронов украинскими защитниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в Нацгвардии.

Так, по данным НГУ, в этом году на Покровском направлении применение дронов украинскими военными выросло на 70%.

"То, что идет наращивание с обеих сторон - это объективная картина. Но тот факт, что мы наращиваем и на некоторых направлениях имеем даже паритет - это наша адаптация, которая помогает сдерживать противника", - отметили там.

Ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко сообщил, что с начала года воины Нацгвардии уничтожили почти 600 вражеских танков, 903 единицы бронетехники и 2864 артсистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала наступление на Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

Но ****** тут не при делах.
18.06.2025 16:05 Ответить
Мад'яр рулить!
18.06.2025 16:24 Ответить
А хто трендів, що у нас всюди перевага у дронах?
18.06.2025 16:34 Ответить
Так везде должно быть - на 1 удар врага, 2 удара наших!
18.06.2025 16:43 Ответить
Но я не понимаю - почему Украина не наносит комбинированные удары, как враг: дрон - ракета? Ведь эффективность выше. Дрон не может нести такой заряд, как ракета. Дальность у ракеты намного больше. И вот комбинировать и атаковать врага.
18.06.2025 16:45 Ответить
Паритет мать вашу. Недавно разговаривал с типом волонтером приезжал притула к ним все говорят дай бог прожить это лето. А у этих все патужна😄
18.06.2025 20:25 Ответить
 
 