Антирекорд по количеству нардепов: Рада поддержала сложение мандата Довгого

Долгий сложил полномочия депутата
5 157 47

Верховная Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 244 парламентария.

"В Парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398", - добавил Железняк.

Ранее Довгий написал заявление на сложение депутатских полномочий.

Читайте: 54 депутата досрочно были лишены мандатов в Раде этого созыва, - Стефанчук

ВР (29428) Довгий Олесь (400) мандат (386)
+12
Вас там гівнюків і так забагато!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:04 Ответить
+10
за цією гнидою буцегарня плаче
показать весь комментарий
19.06.2025 11:07 Ответить
+10
Думаєте, зацікавленим буде дешевше купити 300 ні 450?
Справа не в кількості, у територіально меншій Польщі депутатів на 10 більше, справа в якості. Патріотизмі- професіоналізмі.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Вас там гівнюків і так забагато!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:04 Ответить
Думаєте, зацікавленим буде дешевше купити 300 ні 450?
Справа не в кількості, у територіально меншій Польщі депутатів на 10 більше, справа в якості. Патріотизмі- професіоналізмі.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:28 Ответить
Єрмак усю вру може замінити.Так?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:36 Ответить
На зміну одним дєрьмакам приходять інші, а корумпована система залишається незмінною!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:39 Ответить
Потужне в калюжу пердь!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:41 Ответить
Ніхрена,такого ще не було
показать весь комментарий
19.06.2025 12:12 Ответить
А як ці гавнюки приходять у ВР, мабуть самі? Чи їх обирає тупа більшість. Понавибирали всякої х@йні, а тепер вони самі прийшли. І так 34 роки. Стадо довбнів
показать весь комментарий
19.06.2025 12:39 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 11:06 Ответить
Яйця чешуть
показать весь комментарий
19.06.2025 12:02 Ответить
Зараз рашка їм підмаже - і вони усі поїдуть до Монако витрачати бабло. Ви думаєте, цей вид політичного впливу не застосовується? В тому борделі лише розцінки більші, а решта иак само, як і усюди
показать весь комментарий
19.06.2025 11:07 Ответить
за цією гнидою буцегарня плаче
показать весь комментарий
19.06.2025 11:07 Ответить
Стільки пристосуванців і ********** набилося в ВР
показать весь комментарий
19.06.2025 11:10 Ответить
Не набилось а їх обрали мудрі виборців.
Біля мого міста є одне село де голову колись взяли на взятці в 50 тис у.е., посадили але він коли все затихло отримав амністію і погашення судимості.

І думаєте мудрі виборці не обрали його знову? І дальше за нього, а чому?? тому що кажуть він всіх знає і може порішати кошти на село, будує стадіон і це під час війни уже, та всі розуміють що краде на тих інфраструктурних проектах, тому що все позавищених цінах, але всім пох... тому що якби його не було, кошти селу б не дали зовсім.

От тому і така ж..па 30 років, тому що тільки ті що можуть "порішати", щось можуть отримати на проекти і показати якусь роботу, і їх обирають виборці немає іншого вибору.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:17 Ответить
50% обиралось а 50% набирали партії
показать весь комментарий
19.06.2025 11:21 Ответить
І?Перші 50 обирав нарід а другі 50 по по списках хто обирав?Чи не нарід за партії голосував?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:38 Ответить
А ви не знаєте як? - голосують чихом не дивлячись хто там преця в ВР а під очільника
показать весь комментарий
19.06.2025 11:45 Ответить
І хто ж в цьому винен?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:50 Ответить
Той хто кричав - гірше не буде
показать весь комментарий
19.06.2025 11:56 Ответить
Так і кричали ж виборці!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:46 Ответить
Виборці! - а всіх бажаючих скопом під Зелю
показать весь комментарий
19.06.2025 12:53 Ответить
А за партії хто голосував, а така ситуація тільки у ВР чи в місцевих радах те саме?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:39 Ответить
В місцевих трохи краща ситуація
показать весь комментарий
19.06.2025 11:51 Ответить
И то часть из них - мертвые души, как Куницкий или Дмитрук. Которые сидят за границей как вице-премьер Чернышов и в Украину ни ногой.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:12 Ответить
Як це гівно непотопляєме хоче здриснути із тонучого *********?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:13 Ответить
а воно хиба тэж слуга?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:36 Ответить
Так з конфіскацією майна, підтримали нардепи, чи тільки за пожиттєво, БЕЗ ВИЇЗДУ з України, за схематозом з ОПУ(як це робив, Портнов регулярно через ДерПрикордонслужбу і ОПУ ?)????
Кулініч і шуфрич з кодлом зрадників, стали теж, на низький старт???
Сирійці, таких приблуд, не «амністують»!!
Пильнуймо, за діями привладних, щось воно, як і якунОвощ, перед втечею гадять під себе!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:13 Ответить
А як там котлета,ще не сдриснув,мабуть будуть разом з єрмаком,клоуном,татаровим виїзжати,коли прийде час?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:13 Ответить
Він кум єрмака.Котлєті нічого не загрожує
показать весь комментарий
19.06.2025 11:39 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 11:13 Ответить
кажуть на черзи складання мандату стойить адна марьяна.
хочэ в тэцэка мобилизуватысь як жинка та ловити по кийиву трыцятыричных пацанчыкив як ухылянтив.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:40 Ответить
Оце молодець. Прочитав марьяну та виришив почати з себе і приміряє новий "суспільний договір". Склав мандат і в піхоту, а жінка на "оборонне підприємство" чи куди там ще марьяна разнарядку давала.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:14 Ответить
щури тікають....
показать весь комментарий
19.06.2025 11:16 Ответить
Тікають у двох випадках: якщо відчувають небезпеку або вже усе з'їли і погризли.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:09 Ответить
Мали б тоту всю сволоту виводити у кайданах після вилучення мандату! Й відправляти на фронт або примусові роботи "до завершення військових дій".
показать весь комментарий
19.06.2025 11:16 Ответить
Я щось про 398 не зрозумів . . .

303 на табло бачу, 398 не бачу . . .

Поясність хтось допис.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:18 Ответить
Наша Рада працює не на Україну, а на себе. В Штатах Конгрес ухвалив проукраїнський законопроект лише... трьома голосами конгресменів. Бо в цей день їх було лише троє в залі. Ухвалення законів має бути не 225 голосів, а більшостю з присутніх у залі. Єдине, що порядок денний має оголошуватись за декілька днів до дня голосування
показать весь комментарий
19.06.2025 11:21 Ответить
Як вчора, коли, попри Конституцію, прийняли множинне громадянство? Ви не проти, щоб кацапи, з громадянством інших країн отримали українське? Могли скупати українське майно і голосувати за потрібних кацапам президента, Раду і курс на зближення з мордором.
Цей пацюк встиг натиснути зелену кнопочку?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:33 Ответить
Ви зараз не про регламент Ради, а про інше. Нам потрібні вибори, а не зелена монобільшість. Люди спокусились серіалом і віддали владу пройдисвітам.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:28 Ответить
Буде ще якийсь псевдопатріотичний "серіал", відосік. Партія "військових- волонтерів", які не вилазять з зомбімарафону.
Нам потрібна якість обранців. Високий професіоналізм з партіотизмом, а не прості парНі з наріду несистемні політики, які навчаться, якщо захочуть чи клепки вистачить.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:50 Ответить
Гірше, ніж зараз, не буде. Слуга Народу - російський проект, що навіть знімавсь у московських павільонах(по сценарію фсб). Наше СБУ це знало, але мовчало. То хто зєлю привів? Які закони будуть приймати ці "слуги"?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:00 Ответить
Как говорится КРЫСЫ бегут с корабля первыми!!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 11:24 Ответить
Пригадуєте?
"Хочу багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій, тож, шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці.."
показать весь комментарий
19.06.2025 11:36 Ответить
Лайна ще повно...
показать весь комментарий
19.06.2025 13:08 Ответить
а воно досі біля корита?, воно ж має бути в буцигарні вже років 10, "браво" андрію борисовичу, усю шантрапу зібрав і назвав цю бидлоту ефективними менеджерами, особливо ефективні т.з. економісти гєтьманцєви за принципом атнімать і дєліть, як не акцизи, то нові податки і єто наше фсьо.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:10 Ответить
так він піде служити чи як
показать весь комментарий
19.06.2025 15:27 Ответить
Долгий должен сидеть в тюрьме, или на фронт , но оно себ...тся к лене космосу.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:28 Ответить
 
 