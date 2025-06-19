Антирекорд за кількістю нардепів: Рада підтримала складання мандата Довгого

УКР
Новини Довгий складає повноваження депутата
Верховна Рада України підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 244 парламентарі.

"В Парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів, 398", - додав Железняк.

Раніше Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.

Читайте: 54 депутати достроково були позбавлені мандатів у Раді цього скликання, - Стефанчук

+12
Вас там гівнюків і так забагато!
19.06.2025 11:04
+10
за цією гнидою буцегарня плаче
19.06.2025 11:07
+10
Думаєте, зацікавленим буде дешевше купити 300 ні 450?
Справа не в кількості, у територіально меншій Польщі депутатів на 10 більше, справа в якості. Патріотизмі- професіоналізмі.
19.06.2025 11:28
Вас там гівнюків і так забагато!
19.06.2025 11:04
Думаєте, зацікавленим буде дешевше купити 300 ні 450?
Справа не в кількості, у територіально меншій Польщі депутатів на 10 більше, справа в якості. Патріотизмі- професіоналізмі.
19.06.2025 11:28
Єрмак усю вру може замінити.Так?
19.06.2025 11:36
На зміну одним дєрьмакам приходять інші, а корумпована система залишається незмінною!
19.06.2025 11:39
Потужне в калюжу пердь!
19.06.2025 11:41
Ніхрена,такого ще не було
19.06.2025 12:12
А як ці гавнюки приходять у ВР, мабуть самі? Чи їх обирає тупа більшість. Понавибирали всякої х@йні, а тепер вони самі прийшли. І так 34 роки. Стадо довбнів
19.06.2025 12:39
19.06.2025 11:06
Яйця чешуть
19.06.2025 12:02
Зараз рашка їм підмаже - і вони усі поїдуть до Монако витрачати бабло. Ви думаєте, цей вид політичного впливу не застосовується? В тому борделі лише розцінки більші, а решта иак само, як і усюди
19.06.2025 11:07
за цією гнидою буцегарня плаче
19.06.2025 11:07
Стільки пристосуванців і ********** набилося в ВР
19.06.2025 11:10
Не набилось а їх обрали мудрі виборців.
Біля мого міста є одне село де голову колись взяли на взятці в 50 тис у.е., посадили але він коли все затихло отримав амністію і погашення судимості.

І думаєте мудрі виборці не обрали його знову? І дальше за нього, а чому?? тому що кажуть він всіх знає і може порішати кошти на село, будує стадіон і це під час війни уже, та всі розуміють що краде на тих інфраструктурних проектах, тому що все позавищених цінах, але всім пох... тому що якби його не було, кошти селу б не дали зовсім.

От тому і така ж..па 30 років, тому що тільки ті що можуть "порішати", щось можуть отримати на проекти і показати якусь роботу, і їх обирають виборці немає іншого вибору.
19.06.2025 11:17
50% обиралось а 50% набирали партії
19.06.2025 11:21
І?Перші 50 обирав нарід а другі 50 по по списках хто обирав?Чи не нарід за партії голосував?
19.06.2025 11:38
А ви не знаєте як? - голосують чихом не дивлячись хто там преця в ВР а під очільника
19.06.2025 11:45
І хто ж в цьому винен?
19.06.2025 11:50
Той хто кричав - гірше не буде
19.06.2025 11:56
Так і кричали ж виборці!
19.06.2025 12:46
Виборці! - а всіх бажаючих скопом під Зелю
19.06.2025 12:53
А за партії хто голосував, а така ситуація тільки у ВР чи в місцевих радах те саме?
19.06.2025 11:39
В місцевих трохи краща ситуація
19.06.2025 11:51
И то часть из них - мертвые души, как Куницкий или Дмитрук. Которые сидят за границей как вице-премьер Чернышов и в Украину ни ногой.
19.06.2025 11:12
Як це гівно непотопляєме хоче здриснути із тонучого *********?
19.06.2025 11:13
а воно хиба тэж слуга?
19.06.2025 12:36
Так з конфіскацією майна, підтримали нардепи, чи тільки за пожиттєво, БЕЗ ВИЇЗДУ з України, за схематозом з ОПУ(як це робив, Портнов регулярно через ДерПрикордонслужбу і ОПУ ?)????
Кулініч і шуфрич з кодлом зрадників, стали теж, на низький старт???
Сирійці, таких приблуд, не «амністують»!!
Пильнуймо, за діями привладних, щось воно, як і якунОвощ, перед втечею гадять під себе!
19.06.2025 11:13
А як там котлета,ще не сдриснув,мабуть будуть разом з єрмаком,клоуном,татаровим виїзжати,коли прийде час?
19.06.2025 11:13
Він кум єрмака.Котлєті нічого не загрожує
19.06.2025 11:39
19.06.2025 11:13
кажуть на черзи складання мандату стойить адна марьяна.
хочэ в тэцэка мобилизуватысь як жинка та ловити по кийиву трыцятыричных пацанчыкив як ухылянтив.
19.06.2025 12:40
Оце молодець. Прочитав марьяну та виришив почати з себе і приміряє новий "суспільний договір". Склав мандат і в піхоту, а жінка на "оборонне підприємство" чи куди там ще марьяна разнарядку давала.
19.06.2025 11:14
щури тікають....
19.06.2025 11:16
Тікають у двох випадках: якщо відчувають небезпеку або вже усе з'їли і погризли.
19.06.2025 13:09
Мали б тоту всю сволоту виводити у кайданах після вилучення мандату! Й відправляти на фронт або примусові роботи "до завершення військових дій".
19.06.2025 11:16
Я щось про 398 не зрозумів . . .

303 на табло бачу, 398 не бачу . . .

Поясність хтось допис.
19.06.2025 11:18
Наша Рада працює не на Україну, а на себе. В Штатах Конгрес ухвалив проукраїнський законопроект лише... трьома голосами конгресменів. Бо в цей день їх було лише троє в залі. Ухвалення законів має бути не 225 голосів, а більшостю з присутніх у залі. Єдине, що порядок денний має оголошуватись за декілька днів до дня голосування
19.06.2025 11:21
Як вчора, коли, попри Конституцію, прийняли множинне громадянство? Ви не проти, щоб кацапи, з громадянством інших країн отримали українське? Могли скупати українське майно і голосувати за потрібних кацапам президента, Раду і курс на зближення з мордором.
Цей пацюк встиг натиснути зелену кнопочку?
19.06.2025 11:33
Ви зараз не про регламент Ради, а про інше. Нам потрібні вибори, а не зелена монобільшість. Люди спокусились серіалом і віддали владу пройдисвітам.
19.06.2025 12:28
Буде ще якийсь псевдопатріотичний "серіал", відосік. Партія "військових- волонтерів", які не вилазять з зомбімарафону.
Нам потрібна якість обранців. Високий професіоналізм з партіотизмом, а не прості парНі з наріду несистемні політики, які навчаться, якщо захочуть чи клепки вистачить.
19.06.2025 12:50
Гірше, ніж зараз, не буде. Слуга Народу - російський проект, що навіть знімавсь у московських павільонах(по сценарію фсб). Наше СБУ це знало, але мовчало. То хто зєлю привів? Які закони будуть приймати ці "слуги"?
19.06.2025 13:00
Как говорится КРЫСЫ бегут с корабля первыми!!!!
19.06.2025 11:24
Пригадуєте?
"Хочу багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій, тож, шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці.."
19.06.2025 11:36
Лайна ще повно...
19.06.2025 13:08
а воно досі біля корита?, воно ж має бути в буцигарні вже років 10, "браво" андрію борисовичу, усю шантрапу зібрав і назвав цю бидлоту ефективними менеджерами, особливо ефективні т.з. економісти гєтьманцєви за принципом атнімать і дєліть, як не акцизи, то нові податки і єто наше фсьо.
19.06.2025 13:10
так він піде служити чи як
19.06.2025 15:27
Долгий должен сидеть в тюрьме, или на фронт , но оно себ...тся к лене космосу.
19.06.2025 21:28
 
 