Антирекорд за кількістю нардепів: Рада підтримала складання мандата Довгого
Верховна Рада України підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 244 парламентарі.
"В Парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів, 398", - додав Железняк.
Раніше Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.
Геннадій #588068
Ігор Литвин #551237
Чайка Київ
Справа не в кількості, у територіально меншій Польщі депутатів на 10 більше, справа в якості. Патріотизмі- професіоналізмі.
Біля мого міста є одне село де голову колись взяли на взятці в 50 тис у.е., посадили але він коли все затихло отримав амністію і погашення судимості.
І думаєте мудрі виборці не обрали його знову? І дальше за нього, а чому?? тому що кажуть він всіх знає і може порішати кошти на село, будує стадіон і це під час війни уже, та всі розуміють що краде на тих інфраструктурних проектах, тому що все позавищених цінах, але всім пох... тому що якби його не було, кошти селу б не дали зовсім.
От тому і така ж..па 30 років, тому що тільки ті що можуть "порішати", щось можуть отримати на проекти і показати якусь роботу, і їх обирають виборці немає іншого вибору.
Кулініч і шуфрич з кодлом зрадників, стали теж, на низький старт???
Сирійці, таких приблуд, не «амністують»!!
Пильнуймо, за діями привладних, щось воно, як і якунОвощ, перед втечею гадять під себе!
хочэ в тэцэка мобилизуватысь як жинка та ловити по кийиву трыцятыричных пацанчыкив як ухылянтив.
303 на табло бачу, 398 не бачу . . .
Поясність хтось допис.
Цей пацюк встиг натиснути зелену кнопочку?
Нам потрібна якість обранців. Високий професіоналізм з партіотизмом, а не прості парНі з наріду несистемні політики, які навчаться, якщо захочуть чи клепки вистачить.
"Хочу багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій, тож, шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці.."