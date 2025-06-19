Из-за угрозы ударов в Полтаве и районе запретили массовые мероприятия

В Полтаве и районе из-за повышенной вероятности воздушных ударов запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.

Об этом сообщил депутат полтавского горсовета Максим Малько, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина - соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025 г.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир должен ввести самые жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, - МИД после атаки РФ на Кременчуг

Он отметил, что такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность - прежде всего", - добавил он.