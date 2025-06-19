РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости Запрет массовых мероприятий
880 3

Из-за угрозы ударов в Полтаве и районе запретили массовые мероприятия

В Полтаве запретили массовые мероприятия

В Полтаве и районе из-за повышенной вероятности воздушных ударов запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.

Об этом сообщил депутат полтавского горсовета Максим Малько, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина - соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025 г.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир должен ввести самые жесткие санкции, чтобы принудить Россию к миру, - МИД после атаки РФ на Кременчуг

Он отметил, что такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность - прежде всего", - добавил он.

Запрет массовых мероприятий в Полтаве

Автор: 

обстрел (29682) Тахтаулове (791) Полтавская область (1272) Полтавский район (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо случілось на четвертому році
показать весь комментарий
19.06.2025 15:12 Ответить
тобто?
більше двох не збиратися?
що, означає: заборонити?
аааа......
вибачаюсь!
конституція ж на паузі. точніше, на іржавому цвяху у сральнику.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:26 Ответить
Зібрати б вас усіх супершанувальників Конституції на мітинг. Місце проведення - сіра зона між лініями оборони десь під Покровськом.
В Полтаві вже було два прильоти на шикування та тренування військових. Іскандер прилітає через пять хвилин. Нічого дебілів схоже не навчає - у місті не вистачає катастрофічно бомбосховищ бо підвали бариги окупували під свої торгові точки, а влада дерибанить гроші на проектах будівництва шкільних їдалень і ремонті фонтанів.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:14 Ответить
 
 