Из-за угрозы ударов в Полтаве и районе запретили массовые мероприятия
В Полтаве и районе из-за повышенной вероятности воздушных ударов запретили проведение массовых мероприятий до 24 июня.
Об этом сообщил депутат полтавского горсовета Максим Малько, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина - соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025 г.", - говорится в сообщении.
Он отметил, что такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района.
"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность - прежде всего", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
більше двох не збиратися?
що, означає: заборонити?
аааа......
вибачаюсь!
конституція ж на паузі. точніше, на іржавому цвяху у сральнику.
В Полтаві вже було два прильоти на шикування та тренування військових. Іскандер прилітає через пять хвилин. Нічого дебілів схоже не навчає - у місті не вистачає катастрофічно бомбосховищ бо підвали бариги окупували під свої торгові точки, а влада дерибанить гроші на проектах будівництва шкільних їдалень і ремонті фонтанів.