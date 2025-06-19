Через загрозу ударів у Полтаві та районі заборонили масові заходи

У Полтаві та районі через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили проведення масових заходів до 24 червня.

Про це повідомив депутат полтавської міськради Максим Малько, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025 р.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук

Він зазначив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім", - додав він.