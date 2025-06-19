Через загрозу ударів у Полтаві та районі заборонили масові заходи
У Полтаві та районі через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили проведення масових заходів до 24 червня.
Про це повідомив депутат полтавської міськради Максим Малько, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025 р.", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.
"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
більше двох не збиратися?
що, означає: заборонити?
аааа......
вибачаюсь!
конституція ж на паузі. точніше, на іржавому цвяху у сральнику.
В Полтаві вже було два прильоти на шикування та тренування військових. Іскандер прилітає через пять хвилин. Нічого дебілів схоже не навчає - у місті не вистачає катастрофічно бомбосховищ бо підвали бариги окупували під свої торгові точки, а влада дерибанить гроші на проектах будівництва шкільних їдалень і ремонті фонтанів.