УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Заборона масових заходів
880 3

Через загрозу ударів у Полтаві та районі заборонили масові заходи

У Полтаві заборонили масові заходи

У Полтаві та районі через підвищену ймовірність повітряних ударів заборонили проведення масових заходів до 24 червня.

Про це повідомив депутат полтавської міськради Максим Малько, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025 р.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, - МЗС після атаки РФ на Кременчук

Він зазначив, що таке рішення ухвалено у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім", - додав він.

Заборона масових заходів у Полтаві

Автор: 

обстріл (31019) Полтава (583) Полтавська область (1235) Полтавський район (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо случілось на четвертому році
показати весь коментар
19.06.2025 15:12 Відповісти
тобто?
більше двох не збиратися?
що, означає: заборонити?
аааа......
вибачаюсь!
конституція ж на паузі. точніше, на іржавому цвяху у сральнику.
показати весь коментар
19.06.2025 15:26 Відповісти
Зібрати б вас усіх супершанувальників Конституції на мітинг. Місце проведення - сіра зона між лініями оборони десь під Покровськом.
В Полтаві вже було два прильоти на шикування та тренування військових. Іскандер прилітає через пять хвилин. Нічого дебілів схоже не навчає - у місті не вистачає катастрофічно бомбосховищ бо підвали бариги окупували під свої торгові точки, а влада дерибанить гроші на проектах будівництва шкільних їдалень і ремонті фонтанів.
показати весь коментар
19.06.2025 18:14 Відповісти
 
 