Министр обороны Нидерландов Брекельманс: Поддержка Украины должна стать частью оборонного бюджета НАТО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия будет представлять все большую угрозу для НАТО в случае укрепления своих позиций в Украине.

Об этом он сказал в интервью Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, поддержка Украины должна стать постоянной составляющей будущих оборонных расходов Альянса.

Брекельманс назвал три ключевые темы, которые будут обсуждаться на саммите: новое обязательство по расходам на оборону (в частности 3,5% ВВП на основные оборонные нужды), укрепление оборонной промышленности в Европе, включая Украину, и непоколебимая поддержка Украины как элемент коллективной безопасности.

"Если Россия сможет укрепить свои позиции в Украине, то это будет большей угрозой и для НАТО", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что на предыдущем саммите все 32 страны Альянса согласились с заявлением о необратимости пути Украины к членству в НАТО. В то же время Брекельманс признал, что темпы этого процесса будут зависеть от хода войны и позиций всех членов НАТО, в частности новой администрации США.

