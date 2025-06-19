Министр обороны Нидерландов Брекельманс: Поддержка Украины должна стать частью оборонного бюджета НАТО
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия будет представлять все большую угрозу для НАТО в случае укрепления своих позиций в Украине.
Об этом он сказал в интервью Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, поддержка Украины должна стать постоянной составляющей будущих оборонных расходов Альянса.
Брекельманс назвал три ключевые темы, которые будут обсуждаться на саммите: новое обязательство по расходам на оборону (в частности 3,5% ВВП на основные оборонные нужды), укрепление оборонной промышленности в Европе, включая Украину, и непоколебимая поддержка Украины как элемент коллективной безопасности.
"Если Россия сможет укрепить свои позиции в Украине, то это будет большей угрозой и для НАТО", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что на предыдущем саммите все 32 страны Альянса согласились с заявлением о необратимости пути Украины к членству в НАТО. В то же время Брекельманс признал, что темпы этого процесса будут зависеть от хода войны и позиций всех членов НАТО, в частности новой администрации США.
Итак, после Саммита G-7 никаких кардинальных изменений не произошло. После того, как месяцем ранее Путин отверг план Трампа по заморозке (как по мне, план был более-менее приемлемый для Украины, учитывая все обстоятельства) мы перешли в фазу (как ее назвал Трамп) - пусть дети подерутся немного, может устанут и перестанут быть такими глупыми.
Но фактически, молчаливое согласие Трампа воспринимается Путиным как карт-бланш на геноцид и терроризм по отношению к Украине. Путин атакует гражданское население с целью вызвать у украинцев гнев, бессилие, обреченность и тд. с целью подвести к такому состоянию, когда будешь согласен на любые условия - лишь бы этот кошмар закончился.
Что касается санкций, то Трамп умело пропетлял на саммите от этой темы. Макрон говорит, что Трамп ему пообещал принятие законопроекта Грема в июле синхронно с 18 пакетом ЕС, но, конечно, доверия словам Трамп нет от слова - совсем. Саммит в Канаде таким образом стал очередным Рамштайном - союзники (кроме США) согласовали дальнейшие пакеты помощи Украине.
После 22-го числа ожидаем очередной раунд переговоров с Россией, но не ждем от них прорыва.
Песков сегодня сказал то, что я писал еще очень давно. Когда\если состоится встреча Трампа с Путиным - это будет означать, что соглашение о прекращении огня согласовано, чтобы было с чем выйти к прессе.
А пока этот процесс практически не движется, ибо требования России радикально далеки от того, на что согласна Украина и Европа.
Ключ к миру - регулярные варварские обстрелы тыловых городов нацистской россии. Тыл -самое слабое и уязвимое место азиатских дикарей. Как только мы начнем уничтожать их города, так сразу все моментально закончится. Начать нужно с москвы.