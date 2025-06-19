Міністр оборони Нідерландів Брекельманс: Підтримка України має стати частиною оборонного бюджету НАТО

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія становитиме дедалі більшу загрозу для НАТО у разі зміцнення своїх позицій в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, підтримка України повинна стати постійною складовою майбутніх оборонних витрат Альянсу.

Брекельманс назвав три ключові теми, які обговорюватимуться на саміті: нове зобов’язання щодо витрат на оборону (зокрема 3,5% ВВП на основні оборонні потреби), зміцнення оборонної промисловості в Європі, включно з Україною, та непохитна підтримка України як елемент колективної безпеки.

"Якщо Росія зможе зміцнити свої позиції в Україні, то це буде більшою загрозою і для НАТО", - наголосив міністр.

Він також нагадав, що на попередньому саміті всі 32 країни Альянсу погодилися із заявою про незворотність шляху України до членства в НАТО. Водночас Брекельманс визнав, що темпи цього процесу залежатимуть від перебігу війни та позицій усіх членів НАТО, зокрема нової адміністрації США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує план для отримання більшого прибутку із заморожених активів РФ, – ЗМІ