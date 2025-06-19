Міністр оборони Нідерландів Брекельманс: Підтримка України має стати частиною оборонного бюджету НАТО
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія становитиме дедалі більшу загрозу для НАТО у разі зміцнення своїх позицій в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, підтримка України повинна стати постійною складовою майбутніх оборонних витрат Альянсу.
Брекельманс назвав три ключові теми, які обговорюватимуться на саміті: нове зобов’язання щодо витрат на оборону (зокрема 3,5% ВВП на основні оборонні потреби), зміцнення оборонної промисловості в Європі, включно з Україною, та непохитна підтримка України як елемент колективної безпеки.
"Якщо Росія зможе зміцнити свої позиції в Україні, то це буде більшою загрозою і для НАТО", - наголосив міністр.
Він також нагадав, що на попередньому саміті всі 32 країни Альянсу погодилися із заявою про незворотність шляху України до членства в НАТО. Водночас Брекельманс визнав, що темпи цього процесу залежатимуть від перебігу війни та позицій усіх членів НАТО, зокрема нової адміністрації США.
Итак, после Саммита G-7 никаких кардинальных изменений не произошло. После того, как месяцем ранее Путин отверг план Трампа по заморозке (как по мне, план был более-менее приемлемый для Украины, учитывая все обстоятельства) мы перешли в фазу (как ее назвал Трамп) - пусть дети подерутся немного, может устанут и перестанут быть такими глупыми.
Но фактически, молчаливое согласие Трампа воспринимается Путиным как карт-бланш на геноцид и терроризм по отношению к Украине. Путин атакует гражданское население с целью вызвать у украинцев гнев, бессилие, обреченность и тд. с целью подвести к такому состоянию, когда будешь согласен на любые условия - лишь бы этот кошмар закончился.
Что касается санкций, то Трамп умело пропетлял на саммите от этой темы. Макрон говорит, что Трамп ему пообещал принятие законопроекта Грема в июле синхронно с 18 пакетом ЕС, но, конечно, доверия словам Трамп нет от слова - совсем. Саммит в Канаде таким образом стал очередным Рамштайном - союзники (кроме США) согласовали дальнейшие пакеты помощи Украине.
После 22-го числа ожидаем очередной раунд переговоров с Россией, но не ждем от них прорыва.
Песков сегодня сказал то, что я писал еще очень давно. Когда\если состоится встреча Трампа с Путиным - это будет означать, что соглашение о прекращении огня согласовано, чтобы было с чем выйти к прессе.
А пока этот процесс практически не движется, ибо требования России радикально далеки от того, на что согласна Украина и Европа.
Ключ к миру - регулярные варварские обстрелы тыловых городов нацистской россии. Тыл -самое слабое и уязвимое место азиатских дикарей. Как только мы начнем уничтожать их города, так сразу все моментально закончится. Начать нужно с москвы.