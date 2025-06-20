3 191 6
Враг запустил "Шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы (обновлено)
Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
- "БпЛА на Сумщине курсом на Сумы и Лебедин.
- БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.
- БпЛА в Запорожской области постоянно меняют курс", - предупреждают в ВС.
По состоянию на 00:55 ситуация следующая:
- БпЛА из Полтавщины на Харьковщину
- БПЛА на севере Харьковщины постоянно меняют курс
- БпЛА на юге Харьковщины курсом в Донецкую область
- БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину
- Несколько групп БПЛА курсом на Одессу
Обновленная информация по состоянию на 01:55:
- Несколько новых групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину
- БпЛА из Полтавщины на Харьковщину
- БпЛА с Харьковщины курсом на Донетчину
- Харьков - БпЛА в направлении города
