Враг запустил "Шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

  • "БпЛА на Сумщине курсом на Сумы и Лебедин.
  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.
  • БпЛА в Запорожской области постоянно меняют курс", - предупреждают в ВС.

По состоянию на 00:55 ситуация следующая:

  • БпЛА из Полтавщины на Харьковщину
  • БПЛА на севере Харьковщины постоянно меняют курс
  • БпЛА на юге Харьковщины курсом в Донецкую область
  • БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину
  • Несколько групп БПЛА курсом на Одессу

Обновленная информация по состоянию на 01:55:

  • Несколько новых групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину
  • БпЛА из Полтавщины на Харьковщину
  • БпЛА с Харьковщины курсом на Донетчину
  • Харьков - БпЛА в направлении города

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежено 30 "Шахедов" из 58, - Воздушные силы

Воздушные силы (2698) воздушная тревога (839) Шахед (1526)
Чому досі не в міжнародному розшуку так звані керівники, діпломати, яки здали ядерну , і не ядерну зброю, і підставили українців під геноцид, і розповідають балички про ухилянтві.?
19.06.2025 23:37 Ответить
Тому що керівники зробили закони під себе,щоб їх не переслідували навіть за явні злочини.
Тому що«міністра оборони»запросили на засідання ВР для звіту про оборонні споруди,а він просто на це забив...
20.06.2025 04:15 Ответить
 
 