Обезврежены 30 "Шахедов" из 58, - Воздушные силы

Атака шахидов 18 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 18 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по меньшей мере 9 вражеских БпЛА атаковали Запорожье, там пострадало промпредприятие. В Донецкой области дроны ударили по по производственным предприятиям в Краматорске.

+3
Оні сєйчас вніматєльно чітают ваш пост.
18.06.2025 09:05
+1
Немає сенус публікувати ці зведення, ефективність ППО ми вчора прекрасно побачили під час атаки на Київ. Суми, Чернігів, Харків напевно взагалі не знають, що таке ППО.
18.06.2025 09:18
Зараз вже десь близько 50%, а далі?
Трампа покличемо ганятись за ними?
По харошим асфальтірваним дорогам....
18.06.2025 09:00
посмотри по каким областям было нападение
18.06.2025 09:10
Посмотрі что творят с Кієвом.
18.06.2025 09:23
ты ребёнок ? там было 170 шахедов со всех сторон) тут тебе не аниме
18.06.2025 10:07
18.06.2025 10:08
Впевнений, що ваше ниття суттєво покращить процент збиття...
18.06.2025 09:39
Впевнений, що ви ходите на кладовища поразвлєкаться.
18.06.2025 09:52
Надо утроить ПВО. Чем там занимается президент и правительство непонятно!
18.06.2025 09:03
18.06.2025 09:05
Не только утроить ПВО, но надо ещё наступательное воружение. Народ в Мелитополе ждёт освобождения из окупации. Почему Украина до сих пор не там?
18.06.2025 09:07
18.06.2025 09:18
Вночі пролетіла одна байда через усе місто, потім вилетіла за межі області.
18.06.2025 10:44
 
 