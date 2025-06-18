РУС
По меньшей мере 9 вражеских БПЛА атаковали Запорожье: пострадало промпредприятие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 июня 2025 года по меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.

Читайте: Враг запустил "шахеды", угроза для Днепра и Запорожья, - Воздушные силы

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

По данным ГСЧС, в результате ударов произошел пожар трех производственных зданий на общей площади 800 кв.м и 47 автомобилей на открытой площадке. Спасатели ликвидировали возгорание, провели разбор и проливку конструкций.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

На місцях працювали усі екстрені служби.

Обновленная информация

Позже Федоров уточнил, что ночью враг направил на город тринадцать беспилотников.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

"Девять многоквартирных домов и шесть нежилых построек повреждены в результате ночного налета БпЛА на Запорожье", - добавили в ОВА.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Запорожье (2774) обстрел (29653) Запорожская область (3558) Шахед (1522) Запорожский район (261)
