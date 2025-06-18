По меньшей мере 9 вражеских БПЛА атаковали Запорожье: пострадало промпредприятие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
18 июня 2025 года по меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
По данным ГСЧС, в результате ударов произошел пожар трех производственных зданий на общей площади 800 кв.м и 47 автомобилей на открытой площадке. Спасатели ликвидировали возгорание, провели разбор и проливку конструкций.
На місцях працювали усі екстрені служби.
Обновленная информация
Позже Федоров уточнил, что ночью враг направил на город тринадцать беспилотников.
В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.
"Девять многоквартирных домов и шесть нежилых построек повреждены в результате ночного налета БпЛА на Запорожье", - добавили в ОВА.
