По меньшей мере 9 вражеских БПЛА атаковали Запорожье: пострадало промпредприятие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 июня 2025 года по меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

По данным ГСЧС, в результате ударов произошел пожар трех производственных зданий на общей площади 800 кв.м и 47 автомобилей на открытой площадке. Спасатели ликвидировали возгорание, провели разбор и проливку конструкций.

















На місцях працювали усі екстрені служби.

Обновленная информация

Позже Федоров уточнил, что ночью враг направил на город тринадцать беспилотников.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.





























"Девять многоквартирных домов и шесть нежилых построек повреждены в результате ночного налета БпЛА на Запорожье", - добавили в ОВА.





