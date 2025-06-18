УКР
Щонайменше 9 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: постраждало промпідприємство (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 червня 2025 року щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях.

Також читайте: Ворог запустив "шахеди", загроза для Дніпра і Запоріжжя, - Повітряні сили

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

За даними ДСНС, у результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 кв.м та 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння, провели розбір та проливку конструкцій.

Запоріжжя після обстрілу
На місцях працювали усі екстрені служби.

Оновлена інформація

Пізніше Федоров уточнив, що вночі ворог направив на місто тринадцять безпілотників.

Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.

Запоріжжя після обстрілу
"Дев’ять багатоквартирних будинків та шість нежитлових будівель пошкоджені внаслідок нічного нальоту БпЛА на Запоріжжя", - додали в ОВА.

Імбіцил ти закінчений
18.06.2025 09:13 Відповісти
сам ти слаборозвинений кацап
18.06.2025 09:13 Відповісти
Імбіцил ти закінчений
18.06.2025 09:13 Відповісти
за ПетуШарія голосував на виборах до місьради ??
18.06.2025 11:01 Відповісти
сам ти слаборозвинений кацап
18.06.2025 09:13 Відповісти
шо, посіпаки яника та зеленої шмарклі боневтіка оманського, не соромно за свій вибір на своє кінчене життя ??
