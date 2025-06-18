УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини
953 2

Ворог запустив "шахеди", загроза для Дніпра і Запоріжжя, - Повітряні сили

росіяни атакують шахедами

Ворог запустив по Україні ударні безпіотники.

Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

  • "БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
  • Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро", - попереджають у ПС.

Читайте: Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3366) Запоріжжя (2390) Запорізька область (4095) Повітряні сили (3033) Шахед (1526) Дніпропетровська область (4269) Дніпровський район (167) Запорізький район (264) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову кацапські піда@аси запустили шахеди по нас !
Здохніть кляті москалюги 🙁
показати весь коментар
18.06.2025 00:53 Відповісти
А моторчики то у этих "Шахедов" немецкие. Да производят в Китае но НЕМЕЦКИЕ. И что то я не слышал от Германии гневных возмущений по поводу того что Китай использует немецкие технологии.( А возможно еще и с одобрямса Германии по лицензии движки делают)
показати весь коментар
18.06.2025 04:13 Відповісти
 
 