Ворог запустив "шахеди", загроза для Дніпра і Запоріжжя, - Повітряні сили
Ворог запустив по Україні ударні безпіотники.
Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
- "БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
- Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
- Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро", - попереджають у ПС.
Здохніть кляті москалюги 🙁