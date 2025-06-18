Враг запустил "шахеды", угроза для Днепра и Запорожья, - Воздушные силы
Враг запустил по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
- "БпЛА на юге Днепропетровщины, курс - северо-западный.
- Группа БпЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
- Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр", - предупреждают в ВС.
