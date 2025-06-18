РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости
953 2

Враг запустил "шахеды", угроза для Днепра и Запорожья, - Воздушные силы

Россияне атакуют шахедами

Враг запустил по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

  • "БпЛА на юге Днепропетровщины, курс - северо-западный.
  • Группа БпЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
  • Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр", - предупреждают в ВС.

Читайте: Враг направил на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4502) Запорожье (2774) Запорожская область (3558) Воздушные силы (2693) Шахед (1522) Днепропетровская область (4479) Днепровский район (164) Запорожский район (261) война в Украине (6225)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову кацапські піда@аси запустили шахеди по нас !
Здохніть кляті москалюги 🙁
показать весь комментарий
18.06.2025 00:53 Ответить
А моторчики то у этих "Шахедов" немецкие. Да производят в Китае но НЕМЕЦКИЕ. И что то я не слышал от Германии гневных возмущений по поводу того что Китай использует немецкие технологии.( А возможно еще и с одобрямса Германии по лицензии движки делают)
показать весь комментарий
18.06.2025 04:13 Ответить
 
 