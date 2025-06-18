УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9099 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 112 12

Знешкоджено 30 "Шахедів" із 58, - Повітряні сили

Атака шахедів 18 червня. Скільки цілей збито

У ніч на 18 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також читайте: Ворог запустив "шахеди", загроза для Дніпра і Запоріжжя, - Повітряні сили

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що щонайменше 9 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя, там постраждало промпідприємство. На Донеччині дрони ударили по по виробничих підприємствах у Краматорську.

Автор: 

обстріл (30991) Повітряні сили (3033) Шахед (1526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Оні сєйчас вніматєльно чітают ваш пост.
показати весь коментар
18.06.2025 09:05 Відповісти
+1
Немає сенус публікувати ці зведення, ефективність ППО ми вчора прекрасно побачили під час атаки на Київ. Суми, Чернігів, Харків напевно взагалі не знають, що таке ППО.
показати весь коментар
18.06.2025 09:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз вже десь близько 50%, а далі?
Трампа покличемо ганятись за ними?
По харошим асфальтірваним дорогам....
показати весь коментар
18.06.2025 09:00 Відповісти
посмотри по каким областям было нападение
показати весь коментар
18.06.2025 09:10 Відповісти
Посмотрі что творят с Кієвом.
показати весь коментар
18.06.2025 09:23 Відповісти
ты ребёнок ? там было 170 шахедов со всех сторон) тут тебе не аниме
показати весь коментар
18.06.2025 10:07 Відповісти
У ніч на 18 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed Джерело: https://censor.net/ua/n3558520
показати весь коментар
18.06.2025 10:08 Відповісти
Впевнений, що ваше ниття суттєво покращить процент збиття...
показати весь коментар
18.06.2025 09:39 Відповісти
Впевнений, що ви ходите на кладовища поразвлєкаться.
показати весь коментар
18.06.2025 09:52 Відповісти
Надо утроить ПВО. Чем там занимается президент и правительство непонятно!
показати весь коментар
18.06.2025 09:03 Відповісти
Оні сєйчас вніматєльно чітают ваш пост.
показати весь коментар
18.06.2025 09:05 Відповісти
Не только утроить ПВО, но надо ещё наступательное воружение. Народ в Мелитополе ждёт освобождения из окупации. Почему Украина до сих пор не там?
показати весь коментар
18.06.2025 09:07 Відповісти
Немає сенус публікувати ці зведення, ефективність ППО ми вчора прекрасно побачили під час атаки на Київ. Суми, Чернігів, Харків напевно взагалі не знають, що таке ППО.
показати весь коментар
18.06.2025 09:18 Відповісти
Вночі пролетіла одна байда через усе місто, потім вилетіла за межі області.
показати весь коментар
18.06.2025 10:44 Відповісти
 
 