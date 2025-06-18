Знешкоджено 30 "Шахедів" із 58, - Повітряні сили

У ніч на 18 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також читайте: Ворог запустив "шахеди", загроза для Дніпра і Запоріжжя, - Повітряні сили

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що щонайменше 9 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя, там постраждало промпідприємство. На Донеччині дрони ударили по по виробничих підприємствах у Краматорську.