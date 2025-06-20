УКР
Новини Атака безпілотників
Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід
  • БпЛА в Запорізькій області курсом на захід

Станом на 00:55 ситуація наступна:

  • БпЛА з Полтавщини на Харківщину
  • БпЛА на півночі Харківщини постійно змінюють курс
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Донеччину
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину
  • Декілька груп БпЛА курсом на Одесу

Оновлена інформація станом на 01:55:

  • Декілька нових груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину
  • БпЛА з Полтавщини на Харківщину
  • БпЛА з Харківщини курсом на Донеччину
  • Харків - БпЛА у напрямку міста

Повітряні сили (3038) повітряна тривога (969) Шахед (1530)
Чому досі не в міжнародному розшуку так звані керівники, діпломати, яки здали ядерну , і не ядерну зброю, і підставили українців під геноцид, і розповідають балички про ухилянтві.?
показати весь коментар
19.06.2025 23:37 Відповісти
Тому що керівники зробили закони під себе,щоб їх не переслідували навіть за явні злочини.
Тому що«міністра оборони»запросили на засідання ВР для звіту про оборонні споруди,а він просто на це забив...
показати весь коментар
20.06.2025 04:15 Відповісти
 
 