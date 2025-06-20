3 191 6
Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили (оновлено)
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід
- БпЛА в Запорізькій області курсом на захід
Станом на 00:55 ситуація наступна:
- БпЛА з Полтавщини на Харківщину
- БпЛА на півночі Харківщини постійно змінюють курс
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на Донеччину
- БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину
- Декілька груп БпЛА курсом на Одесу
Оновлена інформація станом на 01:55:
- Декілька нових груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину
- БпЛА з Полтавщини на Харківщину
- БпЛА з Харківщини курсом на Донеччину
- Харків - БпЛА у напрямку міста
