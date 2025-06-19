На фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный и 33 авиаудара, применив пять ракет и 32 управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и осуществили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 191 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия вблизи Степной Новоселовки.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении состоялось 29 атак противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калиново, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении российские войска осуществили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка. По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 269 оккупантов, из них 171 - безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, восемь автомобилей, багги, квадроцикл, три мотоцикла, семь беспилотных летательных аппаратов различного типа и одну станцию радиоэлектронной борьбы. Два квадроцикла, мотоцикл и орудие врага были существенно повреждены.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили семь атак в районах населенных пунктов Запорожье, Перестройка, Богатырь, Новоселка и Шевченко. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар по Зализничному.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.