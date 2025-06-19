РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 008 240 человек (+1080 за сутки), 10 951 танк, 29 328 артсистем, 22 853 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 008 240 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 008 240 (+1080) человек,

танков - 10 951 (+4) единица,

боевых бронированных машин - 22 853 (+8) единицы,

артиллерийских систем - 29 328 (+63) единиц,

РСЗО - 1420 (+0) единиц,

средств ПВО - 1187 (+0) единиц,

самолетов - 416 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+64) единиц,

крылатых ракет - 3369 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 52 420 (+108) единиц,

специальной техники - 3918 (+2) единиц.

Уничтожение российской армии

+17
Минув 4138 день москальсько-української війни.
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
19.06.2025 08:17
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 07:45
+14
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
19.06.2025 07:50
"У школі та виші - вже запізно": У РФ закликали готувати до материнства трирічних дівчаток.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:31
Наснилося?
показать весь комментарий
19.06.2025 07:36
https://gordonua.com/news/money/rolevye-ihry-v-rf-prizvali-hotovit-k-materinstvu-devochek-3-let-video-1746207.html Тут є.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:20
це тобі наснилося. там фашист дугін уже майже рік піарить свій проєкт "кукушка" - відбирати репродуктивних самок молодого віку, щоб вони були професійними роженіцями, тобто щоб займалися тільки народженням дітей. все як колись практикувалось за часів гітлера. начитався дугін в архівах кдб засекречених матеріалів Аненнрбе і дафай зараз на їх основі будувати рашинський нацизм, тобто рюськє мір..
показать весь комментарий
19.06.2025 08:34
Гратися ляльками це нормально. А от робити з цього якусь програму - це імітація бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:30
Нормальна програма. Треба ж якось упорядкувати список іграшок. Хлопчикам машини та конструктори, дівчаткам ляльки та м'які іграшки. І щоб зв'язок із реальним життям мали. А не як у нас якісь одноокі кривороті виродки. Іграшки повинні виховувати та підходити для віку дітей та безпечні мають бути, без гострих кутів, з нетоксичних матеріалів та сертифікати якості мати.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:49
Не по темі ,в спам,болтунчик
показать весь комментарий
19.06.2025 15:31
показать весь комментарий
19.06.2025 16:32
Кабздон запав на артилерію. Хай себе не обмежує.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:42
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 07:45
🙏🙏🙏🕊
показать весь комментарий
19.06.2025 09:09
Як би був бог, то ракети не летіли на дітей та як було в Києві, тому не згадуй свого вигаданого бога - це херня на пістній олії.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:38
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
19.06.2025 07:50
Минув 4138 день москальсько-української війни.
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
19.06.2025 08:17
показать весь комментарий
19.06.2025 08:18
Республіка Саха/Якутія знаходиться на Далекому Сході РФ, є найбільшим регіоном Росії. Столиця республіки - місто Якутськ.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:53
Копали б собі свої діаманти та ні - земельки української схотілося... Монголоїди сучі...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:31
 
 