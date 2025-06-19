Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 008 240 человек (+1080 за сутки), 10 951 танк, 29 328 артсистем, 22 853 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 008 240 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 008 240 (+1080) человек,

танков - 10 951 (+4) единица,

боевых бронированных машин - 22 853 (+8) единицы,

артиллерийских систем - 29 328 (+63) единиц,

РСЗО - 1420 (+0) единиц,

средств ПВО - 1187 (+0) единиц,

самолетов - 416 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+64) единиц,

крылатых ракет - 3369 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 52 420 (+108) единиц,

специальной техники - 3918 (+2) единиц.

