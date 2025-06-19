Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 008 240 человек (+1080 за сутки), 10 951 танк, 29 328 артсистем, 22 853 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 008 240 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 008 240 (+1080) человек,
танков - 10 951 (+4) единица,
боевых бронированных машин - 22 853 (+8) единицы,
артиллерийских систем - 29 328 (+63) единиц,
РСЗО - 1420 (+0) единиц,
средств ПВО - 1187 (+0) единиц,
самолетов - 416 (+0) единиц,
вертолетов - 337 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+64) единиц,
крылатых ракет - 3369 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 52 420 (+108) единиц,
специальной техники - 3918 (+2) единиц.
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).