Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 008 240 осіб (+1080 за добу), 10 951 танк, 29 328 артсистем, 22 853 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 008 240 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 1008240 (+1080) осіб,
танків ‒ 10951 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од,
артилерійських систем – 29328 (+63) од,
РСЗВ – 1420 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
крилаті ракети ‒ 3369 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108) од,
спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).