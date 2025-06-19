УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 008 240 осіб (+1080 за добу), 10 951 танк, 29 328 артсистем, 22 853 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 008 240 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 1008240 (+1080) осіб,

танків ‒ 10951 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од,

артилерійських систем – 29328 (+63) од,

РСЗВ  – 1420 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),

крилаті ракети ‒ 3369 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 52420 (+108) од,

спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).

Знищення російської армії

Минув 4138 день москальсько-української війни.
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
19.06.2025 08:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.06.2025 07:45 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
19.06.2025 07:50 Відповісти
"У школі та виші - вже запізно": У РФ закликали готувати до материнства трирічних дівчаток.
19.06.2025 07:31 Відповісти
Наснилося?
19.06.2025 07:36 Відповісти
https://gordonua.com/news/money/rolevye-ihry-v-rf-prizvali-hotovit-k-materinstvu-devochek-3-let-video-1746207.html Тут є.
19.06.2025 08:20 Відповісти
це тобі наснилося. там фашист дугін уже майже рік піарить свій проєкт "кукушка" - відбирати репродуктивних самок молодого віку, щоб вони були професійними роженіцами, тобто щоб займалися тільки народженням дітей. все як колись практикувалось за часів гітлера. начитався дугін в архівах кдб засекречених матеріалів Аненнрбе і дафай зараз на їх основі будувати рашинський нацизм, тобто рюськє мір..
19.06.2025 08:34 Відповісти
Гратися ляльками це нормально. А от робити з цього якусь програму - це імітація бурхливої діяльності.
19.06.2025 08:30 Відповісти
Нормальна програма. Треба ж якось упорядкувати список іграшок. Хлопчикам машини та конструктори, дівчаткам ляльки та м'які іграшки. І щоб зв'язок із реальним життям мали. А не як у нас якісь одноокі кривороті виродки. Іграшки повинні виховувати та підходити для віку дітей та безпечні мають бути, без гострих кутів, з нетоксичних матеріалів та сертифікати якості мати.
19.06.2025 08:49 Відповісти
Не по темі ,в спам,болтунчик
19.06.2025 15:31 Відповісти
19.06.2025 16:32 Відповісти
Кабздон запав на артилерію. Хай себе не обмежує.
19.06.2025 07:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.06.2025 07:45 Відповісти
🙏🙏🙏🕊
19.06.2025 09:09 Відповісти
Як би був бог, то ракети не летіли на дітей та як було в Києві, тому не згадуй свого вигаданого бога - це херня на пістній олії.
19.06.2025 10:38 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
19.06.2025 07:50 Відповісти
Минув 4138 день москальсько-української війни.
185!! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта супер. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 122000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 008 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
19.06.2025 08:17 Відповісти
19.06.2025 08:18 Відповісти
Республіка Саха/Якутія знаходиться на Далекому Сході РФ, є найбільшим регіоном Росії. Столиця республіки - місто Якутськ.
19.06.2025 09:53 Відповісти
Копали б собі свої діаманти та ні - земельки української схотілося... Монголоїди сучі...
19.06.2025 08:31 Відповісти
 
 